Több borszéki utcában is áramszünet lesz csütörtökön

A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás november 5-én, csütörtökön 9 és 15 óra között Borszék több utcájában.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az önkormányzat közleménye szerint az áramszünet a Petőfi Sándor, a Mihai Eminescu, a Kárpátok, az Új, a Szarvas és a Jókai Mór utcákat, valamint a Hétvezér sétányt és a Legăturii utcát érinti.