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Több borszéki utcában is áramszünet lesz csütörtökön

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás november 5-én, csütörtökön 9 és 15 óra között Borszék több utcájában.

Gergely Imre

2026. november 04., 18:132026. november 04., 18:13

Az önkormányzat közleménye szerint az áramszünet a Petőfi Sándor, a Mihai Eminescu, a Kárpátok, az Új, a Szarvas és a Jókai Mór utcákat, valamint a Hétvezér sétányt és a Legăturii utcát érinti.

Gyergyószék Borszék
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