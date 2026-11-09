Ultimátumot kapott a PNL belső ellenzéke a pártvezetéstől

Ilie Bolojan hétfőn kijelentette, hogy azoknak a liberális képviselőknek és szenátoroknak, akik bíróságon támadták meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) döntéseit, vissza kell vonniuk kereseteiket, különben kizárják őket a PNL parlamenti frakcióiból.

Székelyhon 2026. november 09., 18:492026. november 09., 18:49

A pártelnök szerint az intézkedés célja a frakciófegyelem biztosítása és a PNL politikai döntéseinek tiszteletben tartása. Hangsúlyozta:

a liberális képviselők és szenátorok szabadon szavazhatnak, de aki nem igazodik a frakció álláspontjához, azt kizárják.