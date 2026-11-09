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Rengeteg jótékony hatása van a mesének

Tátrai Vanda Magyarországról érkezett a konferenciára, műhelymunkáján a Mesetérkép és a Vigasztalás meséinek feldolgozása zajlik • Fotó: Bedő Magdolna

Tátrai Vanda Magyarországról érkezett a konferenciára, műhelymunkáján a Mesetérkép és a Vigasztalás meséinek feldolgozása zajlik

Fotó: Bedő Magdolna

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Különleges szakmai találkozót tartottak a hétvégén a Váradi József Iskola step by step tagozatos tanítónőinek szervezésében. A kétnapos regionális konferencia középpontjában a mese, mint híd állt.

Bodor Tünde

2026. november 09., 14:372026. november 09., 14:37

2026. november 09., 14:372026. november 09., 14:37

„A mese mint híd” című regionális konferencia pedagógusokat, szülőket, mesével foglalkozó szakembereket és a gyermeknevelés iránt elkötelezett érdeklődőket hozott össze, hogy közösen gondolkodjanak a mesék nevelésben betöltött szerepéről, a gyermeki lélek világáról és az emberi kapcsolatok erősítésének lehetőségeiről.

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A kétnapos rendezvényt a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola Step by Step tagozatának pedagógusai szervezték, a Sepsiszentgyörgy Step by Step Egyesület közreműködésével. A konferencia alapgondolatát az a meggyőződés adta, hogy

a mese jóval több, mint szórakoztatás: híd a gyermek és a felnőtt, a képzelet és a valóság, az érzelmek és a megértés, valamint az ember és a természet között.

Napjaink felgyorsult, digitális ingerekkel telített világában különösen fontos újra felfedezni a történetmesélés erejét. A mesék segítenek megérteni és feldolgozni az érzelmeket, kapaszkodót nyújtanak a nehéz élethelyzetekben, fejlesztik a képzelőerőt, az empátiát, és olyan közös élményeket teremtenek, amelyekre valódi emberi kapcsolatok épülhetnek.

• Fotó: Bedő Magdolna Galéria

Fotó: Bedő Magdolna

Négy előadás – négy különleges megközelítés

A konferencia első napján négy elismert szakember osztotta meg gondolatait és tapasztalatait a mese sokrétű világáról. Tátrai Vanda „A vigasztalás meséi” című előadásában a figyelmet a történetek érzelmi megtartó erejére irányította, a félelmek, veszteségek, bizonytalanságok és nehéz érzések megélésében. Kamarás Emese, az IllaBerek képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a természethez való kapcsolódás nemcsak ismeretszerzés, hanem érzékszervi, érzelmi és közösségi tapasztalat is. Benkő Éva „Aki nem hiszi, járjon utána – Mese a meséről” című előadásában a mesék gazdag hagyományvilágába kalauzolta a hallgatóságot, rávilágítva a népmesékben rejlő tudásra, értékekre és a történetek nemzedékeket összekötő szerepére. Prezsmer Boglárka „Mi az érték? – A fák titkos szíve” című előadásában egy különleges alkotói és pedagógiai folyamat tapasztalatait mutatta be, amelyben a történet, az értékek felismerése és a személyes élmény szorosan összekapcsolódik. A négy előadás különböző nézőpontból közelített ugyanahhoz az alapvető kérdéshez:

hogyan segíthetjük a gyermekeket abban, hogy önmagukhoz, társaikhoz és az őket körülvevő világhoz mélyebben kapcsolódjanak?

A konferencia résztvevői • Fotó: Bedő Magdolna Galéria

A konferencia résztvevői

Fotó: Bedő Magdolna

A konferencia második napján a Váradi József Általános Iskolában zajlottak a műhelymunkák. A résztvevők két 90 perces műhelyfoglalkozáson mélyíthették el ismereteiket, próbálhattak ki új módszereket, és szerezhettek olyan tapasztalatokat, amelyeket később saját pedagógiai munkájukban vagy családi környezetükben is hasznosíthatnak. A hat párhuzamosan zajló műhely különböző lehetőségeket kínált a mese élményszerű feldolgozására. Tátrai Vanda, Kamarás Emese és Benkő Éva a plenáris előadások témáihoz kapcsolódva vezették tovább a résztvevőket a mesék, a természeti kapcsolódás és a népmesei hagyomány gyakorlati világába. Szabó Márta-Enikő mesemondó és Metamorphoses meseterapeuta „Hidak a népmese és a valóság között” című tapasztalati műhelyében a népmesék és a mindennapi élethelyzetek közötti kapcsolódási pontok kerültek előtérbe. Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház művészeti vezetője a bábozás kifejezőerejét és a történetek életre keltésének lehetőségeit hozta közelebb a résztvevőkhöz.

Bábos műhelymunka Péter Orsolyával. • Fotó: Bedő Magdolna Galéria

Bábos műhelymunka Péter Orsolyával.

Fotó: Bedő Magdolna

A konferencia üzenete túlmutatott az iskola falain. Mint elhangzott:

a mese nem csupán pedagógiai eszköz, hanem a családi együttlét, az érzelmi biztonság és a generációk közötti kapcsolódás egyik legtermészetesebb formája is.

A rendezvény szimbolikus eleme, a Mesefa ezt a közös gondolkodást jelenítette meg.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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