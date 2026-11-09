Kedden a cernavodai kettes reaktort is visszakapcsolhatják az országos hálózatba

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Fotó: Kozán István
Várhatóan november 10-én, kedden kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, amelynek újraindítását a hétfőn 00 óra 42 perckor kezdték meg – közölte hétfőn az energiaügyi minisztérium.
Az atomerőmű 1-es reaktorát péntek délután kapcsolták vissza az országos villamosenergia-rendszerre. Hétfő reggel 8:50-kor Romániában a teljes energiatermelés 5863 MW-ot, míg a fogyasztás 7098 MW-ot tett ki – ismerteti az Agerpres.
A legnagyobb energiahányadot, 27,38 százalékot (1607 MW) a gáztüzelésű erőművek, valamint a vízerőművek (24,77 százalék,1456 MW) biztosították.
Ha a Duna vízszintje még legalább 10–15 centiméterrel emelkedik, elképzelhető a csernavodai atomerőmű 2-es blokkjának újraindítása is – közölte szombati csernavodai látogatásakor Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter.
Az energiamixben a fotovoltaikus energia aránya 18,48 százalékot (1086 MW) volt, a széntüzeléssel nyert energiáé 9,82 százalékot (577 MW), az atomenergiaé pedig 8,83 százalékot (519 MW) képviselt.
Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.
A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát július 28-án állították le ellenőrzött körülmények között a Duna alacsony vízhozama miatt, majd augusztus közepén a 2-es reaktort is lekapcsolták az országos villamosenergia-rendszerről.
Meghalt a kórházban a szombati krakkói lövöldözés elkövetője, aki hat emberrel végzett a lengyel város központjában – közölte hétfő hajnalban a lengyel rendőrség.
Újabb fagyos reggelre ébredt az ország hétfőn: a hőmérséklet Románia nagy részén fagypont alá süllyedt, a legalacsonyabb értéket pedig ismét Csíkszeredában jegyezték, ahol mínusz 10,3 Celsius-fok volt.
Épp most omlik össze a teljes európai társadalmi szerződés, hiszen kiderült: jóléti juttatásokat csak adni lehet az embereknek, visszavenni azonban már nem – mondja Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, akivel Románia dilemmáit is számba vettük.
A Duna vízhozama a következő napokban is jóval elmarad a novemberi sokéves átlagtól – derül ki az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) vasárnap közétett előrejelzéséből.
Akár mínusz 11 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet hétfőre virradóan Székelyföldön, de az ország szinte egész területén fagypont alatti értékekre kell számítani. A jövő hét közepétől azonban országszerte jelentős felmelegedés várható.
Gépjárművezetői engedély nélkül vezetett az a 45 éves szentábrahámi férfit, akit szombaton megállítottak a rendőrök.
Vasárnap légi közúti ellenőrzéseket tartanak Hargita megyében, így érdemes betartani a forgalmi szabályokat.
Beköszöntött a téli hideg Székelyföldre: vasárnapra virradóra Csíkszeredában mínusz 10,5 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, de Maroshévízen és Gyergyóalfaluban is mínusz 8 fok alatti értékeket mértek.
Életét vesztette egy turista a Retyezát-hegységben, miután megcsúszott egy jeges szakaszon és lezuhant – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Hunyad megyei hegyimentő-szolgálat.
A lengyel hatóságok eddig nem erősítették meg, hogy román állampolgárok is lennének a krakkói főtéren elkövetett fegyveres támadás áldozatai között – tájékoztatott szombat este a román külügyminisztérium.
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