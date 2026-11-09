Kedden a cernavodai kettes reaktort is visszakapcsolhatják az országos hálózatba

Várhatóan november 10-én, kedden kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, amelynek újraindítását a hétfőn 00 óra 42 perckor kezdték meg – közölte hétfőn az energiaügyi minisztérium.

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Az atomerőmű 1-es reaktorát péntek délután kapcsolták vissza az országos villamosenergia-rendszerre. Hétfő reggel 8:50-kor Romániában a teljes energiatermelés 5863 MW-ot, míg a fogyasztás 7098 MW-ot tett ki – ismerteti az Agerpres.

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A legnagyobb energiahányadot, 27,38 százalékot (1607 MW) a gáztüzelésű erőművek, valamint a vízerőművek (24,77 százalék,1456 MW) biztosították.

korábban írtuk Újraindíthatják a cernavodai atomerőmű 2-es blokkját is Ha a Duna vízszintje még legalább 10–15 centiméterrel emelkedik, elképzelhető a csernavodai atomerőmű 2-es blokkjának újraindítása is – közölte szombati csernavodai látogatásakor Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter.

Az energiamixben a fotovoltaikus energia aránya 18,48 százalékot (1086 MW) volt, a széntüzeléssel nyert energiáé 9,82 százalékot (577 MW), az atomenergiaé pedig 8,83 százalékot (519 MW) képviselt.

korábban írtuk Újraindították a cernavodai atomerőművet Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.

A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát július 28-án állították le ellenőrzött körülmények között a Duna alacsony vízhozama miatt, majd augusztus közepén a 2-es reaktort is lekapcsolták az országos villamosenergia-rendszerről.