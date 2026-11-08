Külügyminisztérium: nincsenek román áldozatai a krakkói fegyveres támadásnak

A lengyel hatóságok eddig nem erősítették meg, hogy román állampolgárok is lennének a krakkói főtéren elkövetett fegyveres támadás áldozatai között – tájékoztatott szombat este a román külügyminisztérium.

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A közlemény szerint a varsói román nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal az érintettek állampolgárságának és személyazonosságának tisztázására. Konzuli segítségkérés sem érkezett a képviselethez.

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A nagykövetség továbbra is kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal, és szükség esetén segítséget nyújt a román állampolgároknak – írja az Agerpres.

A szombat délutáni támadásban hat ember meghalt és tizenöten megsebesültek. A lengyel rendőrség közlése szerint a gyanúsított lengyel állampolgár, és egyedül követte el a támadást.

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