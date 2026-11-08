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A székelyek szent hegyének meghódítása A székelyek mintha évszázadok óta a maga zord elhagyatottságában akarnák megtartani maguknak a Hargitát. Többek között ezzel is magyarázható, hogy szent hegyünk nem mindig számított annyira sűrűn látogatott helynek, mint mostanság. Kocsis Károly 2026. november 08., 08:572026. november 08., 08:57

Az Uz Bence 1941. október 5-én Fotó: Pethő Csongor gyűjteményéből

A székelyek mintha évszázadok óta a maga zord elhagyatottságában akarnák megtartani maguknak a Hargitát. Többek között ezzel is magyarázható, hogy szent hegyünk nem mindig számított annyira sűrűn látogatott helynek, mint mostanság.

Kocsis Károly 2026. november 08., 08:572026. november 08., 08:57

A régiségben csak Kápolnásfalu felől lehetett feljutni a tetejére, és onnan sem sugárúton, de eleinknek amúgy sem lett volna ennyi idejük és ebből kifolyólag kedvük kirándulgatni. Jól meghatározott cél nélkül, mint például erdőlés vagy gombászás,

a székely ember nem nagyon ment fel a havasokba, külföldiek még kevésbé zavarták szent hegyünk nyugalmát.

Amikor a 18. század legvégén gróf Teleki József, a későbbi erdélyi kormányszéki tanácsos beutazta Székelyföld nagy részét, és a kalauzával a „Hargita Havassát” is bevette – „hat orát hágtunk a mig tetejére értünk” –, a később kiadott Úti jegyzésekben nem említi, hogy bárkivel is találkozott volna. Hirdetés

Oltárkő a Hargitán. A székelyek szent hegye Fotó: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása

Azt viszont megjegyezte, hogy „az havason jo legeltető helly van; szarvas gomba sok terem, ezt a közéllevő falusiak meg szedvén jo drágán el adják”, azaz

az élelmesebbek már akkor is gyakorta megfordultak ott.

Sőt, említést tesz „az Hargita havassán még romlo félben levő”, az írott forrásokban először 1622-ben szereplő kápolnáról is, ami megint csak azt feltételezi, hogy néha hívek is felgyalogoltak oda, még ha nem is heti rendszerességgel. De búcsújakor, Péter és Pál napján mindenképp, bár legtöbbször a „tempestások”, vagyis a heves zivatarok időnap előtt hazazavarták őket.

Síugrósánc Székelyudvarhelyen Fotó: Kováts I. István (1933–1940 között)

1860-ban Wilhelm Hausmann (1822–1900) német származású, Brassóban tevékenykedő természetkutató, ornitológus, szakíró is járt a Madarasi-Hargitán, illetve tette közzé A Hargita és közvetlen környékének természeti viszonyai című 11 oldalas tanulmányát.

Fentről 31 települést tudott megszámolni az Olt völgyében,

de látta a Fogarasi-havasokat a Szurul-csúccsal és a Csíkszentdomokos környéki mészkősziklákat is. Bérces kis hazánk viharos tetején Természetesen Orbán Balázs „mint olyan valódi székely gobé” sem állhatott ellent a vágynak, „hogy annak e bérczes kis hazába mindenüvé ellátszó viharos tetejét meg ne másszam, annál is inkább, hogy ezen sok tekintetben érdekes havas még senki által kellőleg megvizsgálva és ismertetve nem volt.” Az oláhfalusi királybírót, Bot Károly korábbi országgyűlési képviselőt vette maga mellé, „fürge havasi lovakra ülve” vágtak neki az útnak.

A Madarasi-Hargitán 1938-ban Fotó: Fortepan/Divéky István

„Áfonyát, az Alpoknak ezen ízletes gyümölcsét szedegetve” értek ki az általa a Hargita legmagasabb ormának vélt Galusa-tetőre, ahol aztán szinte elakadt a lélegzete az előttük kitárulkozó „leírhatatlan” körlátványtól.

Azt elbámulni, annak mindenható nagyszerűségét felfogni inkább tudám, mint leírni, mint a szókifejezésnek gyenge ecsetével azt lefesteni; azért legfelebb silány körvonalozás az, mit itt nyújtok”

– idézte fel nagy művében a varázslatos pillanatot.

A madarasi menedékház 1941-ben Fotó: Szabó Dénes/OSZK Erdély

Orbán Balázs is szót ejt az általuk felkeresett, „alig 12 lépés hosszú és 10 lépés széles”, 12. századinak ítélt szentély romjairól, és a Rakott útról is, „mely kővel burkolt ut, itt ott megszakadva a Fenyéd oldalán, Mihály havassa sarkán és Sugó fején fel a kápolnához mindenütt követhető”, és amely „a hagyomány szerint akkor készült, mikor a Bélhavas tetején Bélavára állott” – de kirándulókról nem tesz említést. Legfennebb „furulyáló pásztorok gondnoksága s ugató kutyák őrködése alatt” legelésző nyájakról.

Mielőtt az olvasó elveszne a nevek sűrűjében, hadd tisztázzuk: a Hargita-hegység középső részének óriáskráterét a Mihály havasa, valamint a Madarasi-, Rákosi-, Madéfalvi- és Csicsói-Hargita alkotja. A Madarasi-Hargitát (1801 m) nevezték többek között Kereszt-hegynek, Kápolna-hegynek, Nagy-havasnak, Nagy-Hargitának, sőt Galusa-tetőnek is, bár utóbbi megnevezést például Orbán Balázs a Rákosi-Hargitára (1757 m) vonatkoztatta, és némely térképen is így szerepel. A Csicsói-Hargita (1759 m) Bélhavas, Asztalkő-tető néven is ismeretes.

Mondjuk, nagyon nem is találkozhattak ilyenekkel, hiszen akkoriban sem volt tanácsos egyedül bolyongani errefelé. A Magyar Polgár 1884. május 31-i száma például arról tudósít, hogy „farkasok garázdálkodásáról panaszkodnak a csíkrákosi és madéfalvi „Hargita“ lakói; a nagy mennyiségben levő fenevadak a napokban több juhot és marhát összemarczangoltak.

A madarasi részben a medvék e hóban öt darab szarvasmarhát pusztítottak el.”

Két hónappal később arról írtak, „medvék garázdálkodnak még mind a Hargitában; a napokban egy lovat ettek meg a madarasi részben.” Hát ezek után hogy legyen kedve az embernek kirándulni ilyen helyeken!

A madarasi menedékház 1942-ben Fotó: Kozma Lajos gyűjteményéből

De van cifrább is! Amint a Csiki Lapok 1889. szeptember 1-jei számából kiderül, „Csikmadarasi lakos Veress István erdőőr és Ványolos Mátyás 16 éves suhancz folyó hó 18-án egészen nyugodtan ballagtak a Hargita erdőség madarasi részében.

Egyszer csak egy csapáson fölfelé haladva azon vették észre magukat, hogy közvetlen előttük egy teljesen kifejlett nagy medve két hátulsó lábára állva őket megtámadni készül.”

Nem szeretnénk pattanásig feszíteni olvasóink idegeit, ezért a lényeg röviden: két hősünknek, bár csak fejsze volt nálunk, nem szaladt inába a bátorsága, hanem komondoruk segítségével erőt vettek a vadon, egy órai küzdelem alatt „annyi fejszecsapást mértek rá, hogy végre elvérezve összerogyott és páráját kilehelte.”

Amikor már az autóbusz is felment az 1650 méter magasan álló menedékházhoz! Fotó: Kozma Lajos gyűjteményéből

És ezért – horribile dictu! – utólag nem felelősségre vonták őket, mint szokás az a mai piros-zöld demokráciákban, hanem „megyénk alispáni hivatalánál… a 8 frt elejtési díj nekik azonnal kiutalványoztatott…” Amikor gyermekcipőben járt a turistaélet Az ilyen történetek sem segítették elő a hegyi turizmus fellendülését, de természetesen nem ezen múlott, hogy tulajdonképpen

az egész Székelyföld viszonylatában jószerint semmiféle turizmusról nem beszélhetünk abban az időben.

A gyógyfürdők ugyan vonzottak ide vendégeket, és néha a helyiek is felkerekedtek büdös vízben áztatni a lábaikat, de megfelelő infrastruktúra hiányában idegenforgalmi áttörésre aligha lehetett számítani. A brassói Székely Géza még 1934-ben is azon kesergett a Turisták Lapjában, hogy Székelyföldön „gyermekcipőben jár a turistaélet. Legkorábban Csíkszereda ébredt fel, ahol egy Nagyszebenből elszármazott tanár (érdemes a nevet megjegyezni: Vámszer Géza) szedte szervezetbe a hegyeket bújó természetbarátokat, és megalakította a BTE csíki csoportját.”

A madarasi menedékház 1963-ban Fotó: Dávid László/Azopan Fotóarchívum

Ez a 60–80 fős csoport – mindamellett, hogy kiásták egy középkori kápolna romjait –, turistaösvényeket jelölt ki, forrásokat foglalt, önerőből megépítette az egyes-kői menedékházat.

Turistaéletet teremtettek meg a megyében, odairányították az idegenforgalmat, meghonosították a sísportot, s közben arra is jutott idejük, hogy egy kis csíki múzeumot állítsanak össze!”

Székelyudvarhelyen a Hargita Sport Egylet Turista- és Sí-osztálya vállalkozott hasonló szerepkörre, alakított ki többek között a brassóival vetekedő síugrósáncot Szejkefürdőn. Ők is csak „pár évvel ezelőtt kezdettek dolgozni, de terveik szerint sok mulasztást kívánnak pótolni, főleg a csodás Hargita feltárása terén.” Figyeljünk: jó 90 évvel ezelőtt még komoly kihívást jelentett Hargita „feltárása”!

A Madarasi-Hargitán 1963-ban Fotó: Dávid László/Azopan Fotóarchívum

A visszatérés lázában A döntő fordulathoz olyan korszakváltó eseménynek kellett bekövetkeznie, mint Észak-Erdélynek az anyaországhoz való visszacsatolása, amely egyszerre hozta felszínre az itt élőkben két évtized alatt felgyülemlő energiát, szabadította fel a lappangó alkotókedvet. A turistaforgalom beindulásának legfontosabb feltétele,

a már 1893 óta tervezett madarasi-hargitai menedékház megépítéséhez már nem sokkal a magyar honvédek bevonulását követően, 1940-ben hozzáfogtak, de csak két év múlva avatták fel.

Persze, ehhez a felszabadulás mellett az is kellett, hogy addigra a sísport is nagy népszerűségnek örvendjen vidékünkön, és a székelyek is egyre magasabbra emeljék tekintetüket a lesiklásra alkalmas pályák keresése közben.

Az Uz Bence látványterve Fotó: Schmidt József építész

Dr. Borbáth Samunak az Erdély című honismertető folyóirat 1942. októberi számában közölt összefoglalója szerint

a Madarasi-Hargitán már a két világháború között is állt egy kétszobás vadászház,

de az a második bécsi döntés évében leégett – úgy tudjuk, itt született meg a menedékház építésének gondolata. Továbbá a Király kútja mellett is volt egy kis vadászház, amit lebontottak, ám ezek egyikéről sem feltételezhető, hogy a tömegturizmust szolgálták volna.

Az Uz Bence az 1940-es években Fotó: Andory Aladics Zoltán/Nagy Gyöngyvér gyűjteményéből

„A visszatérés után a csíkszeredai és székelyudvarhelyi természetjárók első kötelességüknek tartották, hogy menedékházak építésével, megfelelő utak rendbehozásával és jelölésével az elmúlt évtizedek mulasztásait pótolják” – írja szerző.

A madarasi csúcs alatt, 1650 méter tengerszint feletti magasságban felhúzott menedékház mindenekelőtt a székelyudvarhelyi Hargita Testedző Egylet tagjainak érdeme,

de az avatáson jelen lévő dr. vitéz Tárczay-Felicides Román „miniszteri osztályfőnök”, az Országos Sport Központ társadalmi osztályának vezetője által biztosított anyagi támogatás, illetve megmozgatott kapcsolatrendszere is nélkülözhetetlennek bizonyult.

Az Uz Bence menedékház 1944-ben Fotó: Fortepan/Kösztler Ildikó

Utóbbit később a budapesti népbíróság életfogytiglani börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélte, 1960-ban közkegyelemmel szabadult. Egyszerre kettő is épült Az építéséhez már 1940 őszén hozzákezdtek Dénes Lajos (egyes források szerint Kós Károly) tervei alapján, és a következő év karácsonyára lakhatóvá is vált, ám az ünnepélyes avatását a második bécsi döntés évfordulójára, 1942. augusztus 30-ra időzítették. A szemnek is tetszetős, tágas épület földszintjén és emeletén

a nyolc 2–6 ágyas szobában és három közös hálóteremben egyszerre százan is lefeküdhettek,

de néha még a folyosókra is kerültek gyapjúpokróccal és párnával ellátott vaságyak, szalmamatracok.

Az Uz Bence 1944-ben Fotó: Dobribán Árpád Mihály gyűjteményéből

Minden szobához hideg- és melegvizes mosdó tartozott, a férfiak és a nők külön zuhanyozhattak, a földszinten társalgó, az emeleten beüvegezett napozó várta a vendégeket.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki osztálya a madarasi előtt négy héttel, 1942. augusztus 2-án avatta fel és adta át rendeltetésének a Csicsói-Hargitán, Hargitafürdő mellett 1328 méter magasan, székely stílusban – Schmidt József építészmérnök tervei alapján – épült Uz Bence menedékházat, amely már akkor nyáron végig teltháznak örvendett. Két nagy közös hálótermében egyszerre harminchatan hajthatták párnára fejüket kettős sodronyos vaságyakban. A termekhez beépített szekrény, asztal, szék, mosdó tartozott, lent konyha és „tágas hall” állt a vendégek rendelkezésére, akik a fürdőtelep vendéglőjében is étkezhettek. Innen kb. 16 km-es gyaloglás vár a turistára a madarasi menedékházig, míg Kápolnásfaluból indulva kevesebb mint 12 km, de innen számolva mintegy 850 méteres a szintkülönbség. Az Ivó felől felvezető erdészeti utat csak az 1960-as években kezdték építeni.

A konyhát közösen használta mindenki, felváltva pakolták a tüzet, és ugyan a gondoknál lehetett teát meg kávét kérni, időnként akár meleg ételt rendelni, de azért ajánlatos volt elemózsiát tenni a hátizsákba. Szerepkörének betöltését igazolandó,

már a felavatását megelőző nyolc hónapban 600 látogatót fogadott.

Persze, sokat nyomott a latba az is, hogy „ugyancsak 1942. augusztus 1-én, dr. Varga József kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter úr jelenlétében nyitották meg a forgalmat a Tolvajos-tetőt a Hargitafürdővel összekötő hat és fél km-es, gyönyörű fenyvesek között épített autóúton… Ezen az új úton már a nyár folyamán Csíkszeredából kiindulva naponként egyszer Mávaut-járat közlekedik Hargitafürdőre.”

Az Uz Bence 1953-ban Fotó: Szabó Miklós/Régi Fotók Erdélyből

A második világháború alatt a menedékház, bútorzatával együtt részben megrongálódott. Helyreállítását követően ismét fogadta a látogatókat, de már a szocializmus égisze alatt. Előbb az Akarat Sportegyesület vette gondozásba a menedékházat, aztán a Szakszervezetek Központi Tanácsa turistahivatalának kezelésébe került.

A rendszerváltást követő magánosítási folyamat olyan buktatókat rejtett magában, amelyek napjainkban is felütik fejüket,

de talán fontosabb ennél, hogy Székely Géza korabeli megállapítása mindmáig megőrizte érvényességét: „a Hargita valóban magyarnak maradt… s így volt helyesen.”

Az Uz Bence az ’50-es évek végén Fotó: Karl Lehmann/Arhiva de Fotografie

Az Uz Bence 1960-ban Fotó: Fortepan-album 013

Az Uz Bence 1961-ben Fotó: Fortepan/Pálfi Balázs