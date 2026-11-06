Hatósági vizsgálat követte a Nagy-Küküllő-parti fakivágást

Az idős fák egy részének hűlt helye, de törvénytelenség nem történt

Kivizsgálták a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán végzett fakivágásokat, miután egy helybéli olvasó jelezte, hogy több tucat idős fát vágtak ki a mederszabályozási munkálatok során. A megkeresett hatóságok szerint nem történt törvénytelenség.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 06., 11:592026. november 06., 11:59

Mederszabályozási munkálatok zajlanak a Nagy-Küküllő folyó székelyudvarhelyi, azon belül is a kadicsfalvi szakaszán, amely során

több mint ötven, köztük számos idős, tekintélyes méretű fát vágtak ki a vízügyi igazgatóság munkatársai

– hívta fel a figyelmünket Pál Lajos helybéli olvasónk. Hirdetés Sajnálattal közölte ugyanakkor, hogy csak néhány fa maradt a helyszínen. Feljelentést tett Olvasónkat felháborította, hogy nem látott erdészeti bélyegzésre utaló nyomokat, sőt azt állítja, hogy a munkatelepen azt mondták neki: arra nincs szükség.

Fotó: Olti Angyalka

Szerinte ez kérdéseket vet fel a kitermelés legalitásával kapcsolatban. „Nem vitatom, hogy a folyómedrek karbantartása és az árvízvédelmi munkálatok szükségesek lehetnek. Azt viszont

elfogadhatatlannak tartanám, ha ezekre hivatkozva több tucat idős fát lehetne kivágni a vonatkozó jogszabályok és eljárások figyelmen kívül hagyásával”

– szögezi le a szerkesztőségünkbe eljuttatott levelében.

Fotó: Olti Angyalka

Hozzátette, hogy az ügyben a hatóságoknál is feljelentést tett. Legálisan történik? Elsőként a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalnál érdeklődtünk az ügyben, ám Zörgő Noémi szóvivőtől megtudtuk, hogy hozzájuk nem érkezett be panasz. Rámutatott: nekik nem is kell engedélyt adniuk a folyóparton zajló munkálatokra.

Fotó: Olti Angyalka

Ennek ellenére a műszaki osztály munkatársai tudtak az ügyről, hiszen értesítették őket a Hargita Megyei Környezetőrség munkatársai, akik ellenőrzést végeztek a helyszínen.

A hatóság jelentése szerint azonban nem történt törvénytelenség.

Ugyanezt a kérdést tettük fel a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak is.

Fotó: Olti Angyalka