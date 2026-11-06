Hatósági vizsgálat követte a Nagy-Küküllő-parti fakivágást

Az idős fák egy részének hűlt helye, de törvénytelenség nem történt
Fotó: Olti Angyalka
Kivizsgálták a Nagy-Küküllő székelyudvarhelyi szakaszán végzett fakivágásokat, miután egy helybéli olvasó jelezte, hogy több tucat idős fát vágtak ki a mederszabályozási munkálatok során. A megkeresett hatóságok szerint nem történt törvénytelenség.
Mederszabályozási munkálatok zajlanak a Nagy-Küküllő folyó székelyudvarhelyi, azon belül is a kadicsfalvi szakaszán, amely során
– hívta fel a figyelmünket Pál Lajos helybéli olvasónk.
Sajnálattal közölte ugyanakkor, hogy csak néhány fa maradt a helyszínen.
Olvasónkat felháborította, hogy nem látott erdészeti bélyegzésre utaló nyomokat, sőt azt állítja, hogy a munkatelepen azt mondták neki: arra nincs szükség.
Fotó: Olti Angyalka
Szerinte ez kérdéseket vet fel a kitermelés legalitásával kapcsolatban. „Nem vitatom, hogy a folyómedrek karbantartása és az árvízvédelmi munkálatok szükségesek lehetnek. Azt viszont
– szögezi le a szerkesztőségünkbe eljuttatott levelében.
Fotó: Olti Angyalka
Hozzátette, hogy az ügyben a hatóságoknál is feljelentést tett.
Elsőként a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalnál érdeklődtünk az ügyben, ám Zörgő Noémi szóvivőtől megtudtuk, hogy hozzájuk nem érkezett be panasz. Rámutatott: nekik nem is kell engedélyt adniuk a folyóparton zajló munkálatokra.
Fotó: Olti Angyalka
Ennek ellenére a műszaki osztály munkatársai tudtak az ügyről, hiszen értesítették őket a Hargita Megyei Környezetőrség munkatársai, akik ellenőrzést végeztek a helyszínen.
Ugyanezt a kérdést tettük fel a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak is.
Fotó: Olti Angyalka
Răducanu Mariana Ramona szóvivő hivatalos válaszából kiderült, hogy székelyudvarhelyi kollégái is kivizsgálták a történteket, de ők sem találtak semmilyen törvénytelenséget, legyen szó bűncselekményről vagy jogszabálysértésről.
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