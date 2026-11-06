November 6-tól új szabályok vonatkoznak a motorosokra: a motorosok bizonyos feltételekkel a buszsávot is használhatják, az álló autósor mellett szűk keretek között előzhetnek is.

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November 6-tól hatályba lépett a 207/2026-os törvény, amely módosítja a motorokra és segédmotorokra, robogókra vonatkozó KRESZ-szabályokat.

a motorkerékpárok és mopedek használhatják a tömegközlekedési sávokat, de nem automatikusan: az útkezelő szabja meg a feltételeket.

Továbbá nem számít előzésnek, ha a motoros úgy halad el egy másik jármű vagy akadály mellett, hogy nem lépi át a sávelválasztó vonalat.

kerékpárok, oldalkocsi nélküli motorok és robogók megelőzhetik, ha van elég oldalirányú hely, nem akadályozzák a többieket, és legfeljebb 20 km/órával haladnak.

Bukósisak viselése eddig is kötelező volt a vezetőnek és az utasnak. Újdonság, hogy

a sisaknak az adott járműkategóriára engedélyezettnek kell lennie, és a rögzítőelemeket megfelelően be kell csatolni.

Biztonsági zóna: új fogalom a motorosok számára kijelölt, három méter hosszú, az út teljes szélességét lefedő sáv a megállóvonaltól számítva, a jelzőlámpás kereszteződések és a sorompós vasúti átjárók előtt. A helyi önkormányzatoknak ezeket a forgalmas helyeken ki kell alakítaniuk.

Minden legalább hat autóhelyes nyilvános parkolóban külön motoros helyeket kell kijelölni. Az önkormányzati kezelésű utakon ezeket a közúti rendőrség jóváhagyásával kell megvalósítani.