Ezután csak az adott járműkategóriára engedélyezett bukósisakot lehet viselni
Fotó: Haáz Vince
November 6-tól új szabályok vonatkoznak a motorosokra: a motorosok bizonyos feltételekkel a buszsávot is használhatják, az álló autósor mellett szűk keretek között előzhetnek is.
November 6-tól hatályba lépett a 207/2026-os törvény, amely módosítja a motorokra és segédmotorokra, robogókra vonatkozó KRESZ-szabályokat.
A törvény előírja, hogy
Továbbá nem számít előzésnek, ha a motoros úgy halad el egy másik jármű vagy akadály mellett, hogy nem lépi át a sávelválasztó vonalat.
A pirosnál vagy vasúti átjárónál álló sort
Fotó: Haáz Vince
Bukósisak viselése eddig is kötelező volt a vezetőnek és az utasnak. Újdonság, hogy
Biztonsági zóna: új fogalom a motorosok számára kijelölt, három méter hosszú, az út teljes szélességét lefedő sáv a megállóvonaltól számítva, a jelzőlámpás kereszteződések és a sorompós vasúti átjárók előtt. A helyi önkormányzatoknak ezeket a forgalmas helyeken ki kell alakítaniuk.
Minden legalább hat autóhelyes nyilvános parkolóban külön motoros helyeket kell kijelölni. Az önkormányzati kezelésű utakon ezeket a közúti rendőrség jóváhagyásával kell megvalósítani.
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