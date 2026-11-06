Több ország repülőjáratait is bombafenyegetések érték, a háttér egyelőre tisztázatlan

A bukaresti Otopeni repülőteret érintő bombafenyegetések nem elszigetelt esetek: pénteken Prágába és Szófiába tartó, illetve francia légteret használó járatokat is fenyegettek. A hatóságok több országban vizsgálják, ki állhat az incidensek mögött.

Székelyhon 2026. november 06., 16:042026. november 06., 16:04

Mint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt napokban több bombafenyegetés is érkezett a bukaresti Henri Coandă nemzetközi repülőtérre érkező járatokkal kapcsolatban. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) közlése szerint egyik fenyegetés sem bizonyult valósnak, a hatóságok

egyetlen repülőgépen sem találtak robbanószerkezetet.

Úgy tűnik azonban, hogy nem elszigetelt esetekről van szó:

pénteken tizenegy, Prágába vagy Szófiába tartó, illetve az ezekről a repülőterekről induló járatot érintettek bombafenyegetések.

Franciaországban további négy, a légteret használó repülőgép ellen érkezett riasztás – számolt be az AFP hírügynökség, az Agerpres tájékoztatása szerint. Hirdetés A prágai repülőtér szóvivője szerint a fenyegetések Dániából, Nagy-Britanniából és két spanyolországi repülőtérről érkező, valamint Hollandia, Ciprus, Románia, Olaszország és Nagy-Britannia felé induló járatokat érintettek. A bolgár közlekedési minisztérium két, Szófiába tartó járat elleni fenyegetésről számolt be. Mindkét repülőgép incidens nélkül landolt.

Franciaországban négy repülőgépet fenyegettek meg pénteken,

ezek közül három az Orly repülőtéren, egy pedig Bordeaux-ban szállt le. A tűzszerészeti egységek biztonsági ellenőrzéseket végeztek, de

a járatok biztonságosan landoltak.

A fenyegetések az elmúlt napokban több európai országban is fennakadásokat okoztak.

Csütörtökön legalább húsz járatot érintettek hasonló riasztások,

a cseh rendőrség pedig négy repülőgépet vizsgált át. Robbanószerkezetet egyik érintett repülőgépen sem találtak. korábban írtuk Nem csitulnak a bombariadók: újabb Bukarestbe érkező repülőgépet ért fenyegetés Újabb bombafenyegetést jelentettek pénteken az otopeni-i Henri Coandă nemzetközi repülőtéren, ezúttal egy Prágából érkező repülőgéppel kapcsolatban – közölte a Román Hírszerző Szolgálat (SRI). A fenyegetések eredete egyelőre tisztázatlan. A római és a szófiai repülőtérre küldött üzenetekben egy magát a „Férfi Állam harcosainak” nevező csoport vállalta magára az akciókat, de

az elnevezés és egy orosz nacionalista mozgalom közötti esetleges kapcsolatot nem sikerült igazolni.

A francia miniszterelnöki hivatal közlése szerint vizsgálat indult a riasztások eredetének felderítésére.

A hatóságok több ország együttműködésével próbálják megállapítani, ki állhat az egész Európát érintő fenyegetéshullám mögött.