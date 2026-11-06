Nemzetközi nyomozás indult az otopeni-repülőteret érintő bombafenyegetések ügyében

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Fotó: Kozán István
Az otopeni-i repülőtérre érkező járatokat érintő bombafenyegetések közül egyik sem igazolódott be, a hatóságok vizsgálják az elkövetők kilétét és az incidensek közötti esetleges összefüggéseket.
2026. november 06., 14:492026. november 06., 14:49
2026. november 06., 14:512026. november 06., 14:51
Az elmúlt napokban Európa-szerte több járatot, köztük Bukarestbe tartó repülőgépeket is bombafenyegetés ért, és a hatóságok minden bejelentést komolyan vesznek – jelentette ki pénteken Ovidiu Marincea, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szóvivője. Tájékoztatása szerint
A szóvivő elmondta, hogy a repülőgépek átvizsgálása, az utasok kiszállítása és a poggyászok ismételt ellenőrzése elővigyázatossági intézkedés, amely önmagában nem jelenti a fenyegetés beigazolódását.
Újabb bombafenyegetést jelentettek pénteken az otopeni-i Henri Coandă nemzetközi repülőtéren, ezúttal egy Prágából érkező repülőgéppel kapcsolatban – közölte a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).
Marincea szerint az elkövetők azonosítása és az incidensek közötti lehetséges kapcsolatok feltárása
Azt is hangsúlyozta, hogy a nyilvánosságban megjelent felelősségvállalások önmagukban nem bizonyítják a fenyegetések eredetét.
A szóvivő rámutatott, hogy a bukaresti repülőtér forgalma az elmúlt napokban mindvégig biztonságosan zajlott. Arra kérte az utasokat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, kövessék a hatóságok és a légitársaságok tájékoztatását, és tartsák be a személyzet utasításait.
de az utasok védelmét szolgálják – tette hozzá.
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