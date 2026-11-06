Külsőleg megfelelő állapotban van már a csíkszentkirályi tanuszoda, amelynek belső felszereltségét, berendezéseit kell elkészíteni a továbbiakban. Ha a munka megfelelő ütemben folytatódik, jövőben meg is lehet nyitni a létesítményt.
Kívül már elkészült az épület, most beltéri munkálatokat végeznek
Fotó: Borbély Fanni
Külsőleg megfelelő állapotban van már a csíkszentkirályi tanuszoda, amelynek belső felszereltségét, berendezéseit kell elkészíteni a továbbiakban. Ha a munka megfelelő ütemben folytatódik, jövőben meg is lehet nyitni a létesítményt.
Külsőleg elnyerte végső formáját a Csíkszentkirályon készülő tanuszoda épülete. A Borsáros-fürdőnél felhúzott létesítmény tetőszerkezete idén készült el, a bádoglemezekből kialakított tető és a nyílászárók felszerelése mellett
Fotó: Borbély Fanni
Az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából, a fejlesztési minisztérium biztosította finanszírozással épülő tanuszoda beltéri munkálatainak befejezése jelenti a következő lépést a kivitelező számára.
Mint Székely Ernő csíkszentkirályi polgármester kérdésünkre említette, a belső felszereltség, a gépészet, a burkolatok elkészítése kell még ahhoz, hogy az uszoda teljesen elkészüljön, ezek folyamatban vannak. Ő úgy látja, ha megfelelő lesz a finanszírozás a továbbiakban is,
Fotó: Borbély Fanni
A víz-, szennyvíz-, villany- és gázhálózathoz történő csatlakoztatást az önkormányzatnak kell biztosítania, mint megtudtuk, mivel a gázhálózat az épületnek nem azon az oldalán volt, ahol a csatlakozást biztosítani kell, kisebb hálózatbővítést is végeztek. A megfelelő áramerősséghez szükséges transzformátor-állomást szintén jövőben telepítik a helyszínre – ismertette a községvezető.
de a munkakezdés sokat késett, a tavaly bevezetett megszorítások pedig egy időre szüneteltették a finanszírozást, és a munkálat üteme ennek megfelelően lelassult.
Fotó: Borbély Fanni
A csíkszentkirályi tanuszoda építéséhez 4888 négyzetméter területet biztosított a község, parkoló, zöldövezet és járda is készül az épület körül.
A földszinti öltözők, mosdók mellett a beépítendő tetőtérben erőterem, tornaterem kap helyet öltözőkkel, mosdókkal a vendégek számára is, illetve egy 124 személyes lelátó. A beruházás értéke meghaladja a 23 millió lejt.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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