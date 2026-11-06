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Újraindították a cernavodai atomerőművet

• Fotó: Nuclearelectrica Oficial / Facebook

Fotó: Nuclearelectrica Oficial / Facebook

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Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.

Székelyhon

2026. november 06., 20:142026. november 06., 20:14

2026. november 06., 20:452026. november 06., 20:45

Helyi idő szerint 16:30-kor az erőmű már 40 megawatt (MW) kapacitással termelt az országos áramelosztó hálózatot működtető Translectrica adatai szerint.

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A Transelectrica honlapján közzétett valós idejű adatok szerint a csernavodai atomerőmű 1-es reaktora péntek este 18:45-kor 191 MW áramot táplált a hálózatba (az ország villamosenergia-termelésének 3,04 százalékát), miután péntek délután visszakapcsolták az országos villamosenergia-rendszerre.

Az adatok szerint a legnagyobb energiahányadot, 33,07 százalékot a gáztüzelésű erőművek (2081 MW), valamint a vízerőművek (27,89 százalék,1755 MW) biztosították.

Az energiamixben a szélenergia 23,51 százalékot (1479 MW), a széntüzelésű erőművek 8,15 százalékot, (513 MW), a biomassza pedig 1,186 százalékot (74 MW) képviselt.

A teljes energiatermelés 6278 MW-ot, míg a fogyasztás 8234 MW-ot tett ki.

Az erőművet működtető Nuclarelectrica november 4-én közölte, hogy

mivel a Duna vízhozama elérte a minimálisan szükséges értéket, elkezdődtek az előkészületek az 1-es blokk újraindításához.

„Az 1-es blokk újraindítási műveleteinek a megkezdése – azt követően, hogy teljesültek az újraindításhoz szükséges minimális feltételek – fontos lépés, amelyet a vállalat, a hatóságok és a közvélemény egyaránt várt.

Idézet
Az egység újbóli bekapcsolása az országos energetikai rendszerbe fontos az energetikai biztonság és a rendszer stabilitása számára”

– nyilatkozta Mihai Giora, a Nuclearelectrica vezérigazgatója az MTI beszámolója szerint.

Hozzátette: mivel az 1-es reaktor hűtéséhez nagy mennyiségű vízre van szükség, ami miatt a kiemelési területen a vízszint csökkenni fog,

a 2-es blokk bekapcsolására csak azt követően kerülhet sor, hogy a Duna vízhozama számottevő mértékben nő.

Az erőmű 1-es blokkja november 7-én, helyi idő szerint 19 órakor fogja elérni a 700 MW-os nominális termelési kapacitást.

Románia egyetlen atomerőművét augusztus 13-án állították le a Duna alacsony vízszintje miatt. Mivel a folyóknak a sokéves átlagnál jóval alacsonyabb hozama miatt a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek, azóta Románia szinte folyamatosan áramimportra kényszerül a belső fogyasztás fedezésére.

A cernavodai atomerőmű beépített teljesítménye 1413 MW. 2025-ben a cernavodai erőmű 11012,4 gigawattóra (GWh) villanyáramot táplált az országos hálózatba, ami az országos termelés 21,42 százaléka.

Belföld
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