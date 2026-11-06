Fotó: Nuclearelectrica Oficial / Facebook
Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.
2026. november 06., 20:142026. november 06., 20:14
2026. november 06., 20:452026. november 06., 20:45
Helyi idő szerint 16:30-kor az erőmű már 40 megawatt (MW) kapacitással termelt az országos áramelosztó hálózatot működtető Translectrica adatai szerint.
A Transelectrica honlapján közzétett valós idejű adatok szerint a csernavodai atomerőmű 1-es reaktora péntek este 18:45-kor 191 MW áramot táplált a hálózatba (az ország villamosenergia-termelésének 3,04 százalékát), miután péntek délután visszakapcsolták az országos villamosenergia-rendszerre.
Az energiamixben a szélenergia 23,51 százalékot (1479 MW), a széntüzelésű erőművek 8,15 százalékot, (513 MW), a biomassza pedig 1,186 százalékot (74 MW) képviselt.
Az erőművet működtető Nuclarelectrica november 4-én közölte, hogy
„Az 1-es blokk újraindítási műveleteinek a megkezdése – azt követően, hogy teljesültek az újraindításhoz szükséges minimális feltételek – fontos lépés, amelyet a vállalat, a hatóságok és a közvélemény egyaránt várt.
– nyilatkozta Mihai Giora, a Nuclearelectrica vezérigazgatója az MTI beszámolója szerint.
Hozzátette: mivel az 1-es reaktor hűtéséhez nagy mennyiségű vízre van szükség, ami miatt a kiemelési területen a vízszint csökkenni fog,
Az erőmű 1-es blokkja november 7-én, helyi idő szerint 19 órakor fogja elérni a 700 MW-os nominális termelési kapacitást.
Románia egyetlen atomerőművét augusztus 13-án állították le a Duna alacsony vízszintje miatt. Mivel a folyóknak a sokéves átlagnál jóval alacsonyabb hozama miatt a vízerőművek is csökkentett kapacitással termelnek, azóta Románia szinte folyamatosan áramimportra kényszerül a belső fogyasztás fedezésére.
A cernavodai atomerőmű beépített teljesítménye 1413 MW. 2025-ben a cernavodai erőmű 11012,4 gigawattóra (GWh) villanyáramot táplált az országos hálózatba, ami az országos termelés 21,42 százaléka.
November 6-tól új szabályok vonatkoznak a motorosokra: a motorosok bizonyos feltételekkel a buszsávot is használhatják, az álló autósor mellett szűk keretek között előzhetnek is.
A lakások piaci értékén alapuló ingatlanadót nem vezetik be 2027-től – jelentette ki pénteken Románia pénzügyminisztere.
Országos botrányt váltott ki egy járókelő által készített fotó amelyen az látható egy trikolórban hordják a zöldhulladékot a Suceava megyei Bosanci községben. Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, a polgármester pedig elnézést kért.
Luca Niculescu miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett a kormány oktatási, ifjúsági, képességfejlesztési, foglalkoztatási és szociálpolitikai prioritásairól.
Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tartóztattak le két személyt, miután kiderült róluk, hogy tusnádfürdői otthonukban tartottak egy 56 éves magyar állampolgárt, akit erőszakkal és pszichikai zsarolással dolgoztattak tavaly szeptembertől.
Az Európai Unió szociális védelemre fordított összesített kiadásai tavaly elérték az 5183 milliárd eurót, ami 4,9 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának pénteken közzétett adataiból.
A bukaresti Otopeni repülőteret érintő bombafenyegetések nem elszigetelt esetek: pénteken Prágába és Szófiába tartó, illetve francia légteret használó járatokat is fenyegettek. A hatóságok több országban vizsgálják, ki állhat az incidensek mögött.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke november 9-én, hétfőn Romániába látogat a Fekete-tenger régiójába tervezett útja keretében.
Az otopeni-i repülőtérre érkező járatokat érintő bombafenyegetések közül egyik sem igazolódott be, a hatóságok vizsgálják az elkövetők kilétét és az incidensek közötti esetleges összefüggéseket.
Akár 15 ezer lejes állami támogatást is igényelhetnek a magánszemélyek megújuló energia tárolására alkalmas rendszerek telepítésére. A 400 millió lejes keretösszegű programra november 20-án indul a jelentkezés.
szóljon hozzá!