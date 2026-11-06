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GDP arányosan keveset költenek Romániában szociális védelemre

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Az Európai Unió szociális védelemre fordított összesített kiadásai tavaly elérték az 5183 milliárd eurót, ami 4,9 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának pénteken közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. november 06., 17:372026. november 06., 17:37

2026. november 06., 17:402026. november 06., 17:40

Az Eurostat szerint a szociális védelmi kiadások 2025-ben az EU GDP-jének 27,5 százalékát tették ki, ami 0,2 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva – ismerteti az Agerpres.

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Az uniós tagállamok közül Ausztriában (32,4 százalék), Finnországban (32,2 százalék) és Franciaországban (32,1 százalék) volt a legmagasabb a szociális védelmi kiadások aránya a GDP-hez képest, míg Írország (11,7 százalék), Málta (13,8 százalék),

Magyarország (16,7 százalék) és Románia (17,06 százalék) regisztrálta a legalacsonyabb értékeket.

A kiadási kategóriákat tekintve az EU-ban az öregségi nyugdíjak tették ki a szociális védelemre fordított összes kiadás közel felét (41,5 százalékot, azaz 2152 milliárd eurót), ezt követték az egészségügyi kiadások (30 százalékkal, azaz 1556 milliárd euróval).

A további kategóriák közé tartoznak a család- és gyermekjóléti támogatások, a rokkantsági és az utódlási nyugdíjak, a munkanélküliségi juttatások, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre fordított összegek, valamint az egyéb, máshová nem sorolt kiadások.

2025-ben az uniós tagállamok mindegyikében nőtt a szociális védelmi kiadások összege euróban kifejezve.

A legjelentősebb növekedések Horvátországban (15,4 százalék), Bulgáriában (12,1 százalék) és Litvániában (11,6 százalék) voltak, míg Görögországban (0,6 százalék), Romániában (+0,7 százalék) és Finnországban (1,3 százalék) volt a legkisebb az emelkedés.

2025-ben az uniós tagállamok mindegyikében nőtt a szociális védelmi kiadások összege euróban kifejezve. A legjelentősebb növekedések Horvátországban (15,4 százalék), Bulgáriában (12,1 százalék) és Litvániában (11,6 százalék) voltak, míg Görögországban (0,6 százalék), Romániában (+0,7 százalék) és Finnországban (1,3 százalék) volt a legkisebb az emelkedés.

Romániában volt a legalacsonyabb az átlagos korrigált éves bruttó bér az EU-ban

Az Európai Unióban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos korrigált éves bruttó bére tavaly 41 500 euró volt, ami 4,3 százalékos növekedést jelent a 2024-es 39 800 eurós szinthez képest – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának pénteken közzétett adataiból.

Az Eurostat szerint a tagállamok közül a legalacsonyabb volt az átlagos korrigált éves bruttó bér Bulgáriában (16 200 euró), Görögországban (18 800 euró), Magyarországon (20 100 euró) és Romániában (20 818 euró, míg 2024-ben 19 397 euró), a legmagasabb pedig Luxemburgban (85 600 euró), Dániában (73 500 euró) és Írországban (64 400 euró).

Külföld Belföld
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