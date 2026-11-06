GDP arányosan keveset költenek Romániában szociális védelemre

Az Európai Unió szociális védelemre fordított összesített kiadásai tavaly elérték az 5183 milliárd eurót, ami 4,9 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának pénteken közzétett adataiból.

Székelyhon 2026. november 06., 17:372026. november 06., 17:37 2026. november 06., 17:402026. november 06., 17:40

Az Eurostat szerint a szociális védelmi kiadások 2025-ben az EU GDP-jének 27,5 százalékát tették ki, ami 0,2 százalékpontos emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az uniós tagállamok közül Ausztriában (32,4 százalék), Finnországban (32,2 százalék) és Franciaországban (32,1 százalék) volt a legmagasabb a szociális védelmi kiadások aránya a GDP-hez képest, míg Írország (11,7 százalék), Málta (13,8 százalék),

Magyarország (16,7 százalék) és Románia (17,06 százalék) regisztrálta a legalacsonyabb értékeket.

A kiadási kategóriákat tekintve az EU-ban az öregségi nyugdíjak tették ki a szociális védelemre fordított összes kiadás közel felét (41,5 százalékot, azaz 2152 milliárd eurót), ezt követték az egészségügyi kiadások (30 százalékkal, azaz 1556 milliárd euróval). A további kategóriák közé tartoznak a család- és gyermekjóléti támogatások, a rokkantsági és az utódlási nyugdíjak, a munkanélküliségi juttatások, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre fordított összegek, valamint az egyéb, máshová nem sorolt kiadások.

2025-ben az uniós tagállamok mindegyikében nőtt a szociális védelmi kiadások összege euróban kifejezve.