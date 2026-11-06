Kiselejtezett román zászlóban szállították a zöldhulladékot egy Suceava megyei településen

Országos botrányt váltott ki egy járókelő által készített fotó amelyen az látható egy trikolórban hordják a zöldhulladékot a Suceava megyei Bosanci községben. Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, a polgármester pedig elnézést kért.

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Zöldhulladék szállítására használtak fel egy kiselejtezett román zászlót Suceava megye egyik településén, az esetről pedig fotó is készült. A Suceava Fail Facebook-oldalon megosztott fotó miatt a település polgármesterének is magyarázkodnia kellett.

Mint Neculai Miron, Bosanci AUR-os polgármestere Facebook-bejegyzésében írta, a december elsejei nemzeti ünnepre készülve cserélték le a régi román zászlókat, amit textilgyűjtő ponton adtak le, viszont a községi takarításban részt vevő munkások elvették, és ebben szállították a zöldhulladékot.

Az eset miatt az elöljáró elnézést kért.

Az ügyben a rendőrség is hivatalból vizsgálatot indított, a Digi24 beszámolója szerint kivizsgálják, hogy a 75/1994. számú zászlótörvény 20. cikkelye értelmében történt-e jelképsértés.

Mint ismert, a 2024-es, 12-es törvény előírja, hogy a polgárok kötelesek tiszteletben tartani a zászlót és a himnuszt, és nem követhetnek el olyan cselekményeket, amelyek sérthetik ezeket. Ha ezt megsértik, 10-20 ezer lej közötti bírságot is kiróhatnak a hatóságok.