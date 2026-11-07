Medvét láttak az éjszaka Csíkszereda központjában

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A szombat hajnali 4 után küldött üzenetben arra figyelmeztették a helyieket, hogy kerüljék el a Szív utca környékét és maradjanak otthonaikban, ugyanakkor ne közelítsék meg az állatot, ne fényképezkedjenek vele és ne is etessék.