Új kerékpártárolók Székelyudvarhely lakónegyedeiben

Kerékpártároló konténereket helyeztek ki Székelyudvarhely két lakónegyedében, a Győzelem és a Függetlenség utcában, telefonos applikációval lehet majd használni.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A nagy mobilitási pályázat részeként beszerzett kerékpártárolók közül egyet a Győzelem utcában, kettőt pedig a Függetlenség utcában helyeztek ki.

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Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy a beruházás még kezdeti szakaszban van, egyelőre csak