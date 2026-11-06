Új kerékpártárolók Székelyudvarhely lakónegyedeiben

A tárolók külső váza már megérkezett, a belső szerkezeteket még várják
Fotó: Olti Angyalka
Kerékpártároló konténereket helyeztek ki Székelyudvarhely két lakónegyedében, a Győzelem és a Függetlenség utcában, telefonos applikációval lehet majd használni.
A nagy mobilitási pályázat részeként beszerzett kerékpártárolók közül egyet a Győzelem utcában, kettőt pedig a Függetlenség utcában helyeztek ki.
Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy a beruházás még kezdeti szakaszban van, egyelőre csak
A következő időszakban szerelik be a belső tartószerkezeteket, amelyek a kerékpárok elhelyezését és megemelését teszik lehetővé. Egy-egy konténerben 15 kerékpár fér majd el, így összesen 45 bicikli tárolására lesz lehetőség.
Fotó: Olti Angyalka
A tárolókat telefonos alkalmazással lehet majd kinyitni, de nem lesznek mindenki számára szabadon hozzáférhetők. A városházán jelenleg dolgoznak azon a szabályzaton, amely meghatározza, hogy kik és
A szóvivő elmondta, egyelőre azt is vizsgálják, hogy a jelentkezés és a jogosultságok kezelése milyen módon történjen. Ezzel párhuzamosan a tárolók használatához szükséges telefonos alkalmazás is készül.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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