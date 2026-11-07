A téli gumikat is ellenőrzik Hargita megyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Átfogó közúti ellenőrzésekre lehet számítani novemberben Hargita megyében: a rendőrök a személyszállításra vonatkozó szabályok betartását, a járművek műszaki állapotát, a téli felszerelések meglétét és a közlekedési szabályok betartását is vizsgálják.
A Hargita Megyei Rendőrség sajtóirodája közleményben hívja fel a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy novemberben átfogó ellenőrzésekre számíthatnak a közutakon. Mint írják, az ellenőrzések során a rendőrök egyaránt vizsgálják
a személyszállításra vonatkozó jogszabályok betartását,
a gépjárművek műszaki állapotát,
a téli felszerelések meglétét,
valamint a közúti közlekedés szabályainak betartását.
Tekintettel arra, hogy az alacsony hőmérséklet, a csapadék, a köd és a nedves úttest jelentősen befolyásolhatja a közlekedés biztonságát, a Hargita megyei rendőrök fokozott figyelemre intik a gépjárművezetőket, és arra kérik őket, hogy megfelelően készítsék fel járműveiket a téli időszakra.
A rendőrség az alábbiakat javasolja a gépjárművezetőknek:
havas, jeges vagy ónos esővel borított úton való közlekedés esetén használjanak téli gumiabroncsokat, és rendszeresen ellenőrizzék azok nyomását;
gondoskodjanak arról, hogy a szélvédő, az ablakok, a visszapillantó tükrök és a fényszórók tiszták legyenek;
mindig az útviszonyoknak és a látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességet;
tartsanak megfelelő követési távolságot az előttük haladó jármű mögött;
kerüljék a hirtelen fékezést, a váratlan irányváltást és a kockázatos előzéseket;
ködös, esős vagy korlátozott látási viszonyok között fokozott óvatossággal vezessenek.
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