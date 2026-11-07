A téli gumikat is ellenőrzik Hargita megyében

Átfogó közúti ellenőrzésekre lehet számítani novemberben Hargita megyében: a rendőrök a személyszállításra vonatkozó szabályok betartását, a járművek műszaki állapotát, a téli felszerelések meglétét és a közlekedési szabályok betartását is vizsgálják.

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A Hargita Megyei Rendőrség sajtóirodája közleményben hívja fel a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy novemberben átfogó ellenőrzésekre számíthatnak a közutakon. Mint írják, az ellenőrzések során a rendőrök egyaránt vizsgálják

a személyszállításra vonatkozó jogszabályok betartását,

a gépjárművek műszaki állapotát,

a téli felszerelések meglétét,

valamint a közúti közlekedés szabályainak betartását.

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Tekintettel arra, hogy az alacsony hőmérséklet, a csapadék, a köd és a nedves úttest jelentősen befolyásolhatja a közlekedés biztonságát, a Hargita megyei rendőrök fokozott figyelemre intik a gépjárművezetőket, és arra kérik őket, hogy megfelelően készítsék fel járműveiket a téli időszakra.

A rendőrség az alábbiakat javasolja a gépjárművezetőknek: