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Az egyik székelyföldi megyében indult a legkevesebb új vállalkozás az idén

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Az év első kilenc hónapjában 100 975 új vállalkozást jegyeztek be Romániában, 8,94 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal (ONRC) szombaton közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. november 07., 11:112026. november 07., 11:11

Az újonnan bejegyzett vállalkozások közül 55 751 korlátolt felelősségű társaság (kft.), 40 800 pedig egyéni vállalkozás (PFA) volt.

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A legtöbb új vállalkozást Bukarestben jegyezték be, szám szerint 24 326-et, 2,63 százalékkal kevesebbett, mint egy évvel korábban. A megyék közül Ilfovban 6632, Kolozsban 4979, Temesben 4924 új vállalkozást jegyeztek be.

A legkevesebbet Kovászna megyében, 522-őt.

A legnagyobb növekedést Călărași megyében mérték, 7,88 százalékot, míg a legnagyobb visszaesést Fehér megyében, ahol 33,55 százalékkal csökkent az újonnan bejegyzett vállalkozások száma.

Ágazatok szerint a legtöbb új vállalkozás a szállítás és raktározás területén indult, 17 612. A nagy- és kiskereskedelemben 14 413, a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek területén 10 672 vállalkozást jegyeztek be.

Szeptemberben 6897 vállalkozást jegyeztek be Romániában – ismerteti az Agerpres.

Belföld Gazdaság
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