20. Tiberius nemzetközi kamarazene-fesztivál

Marosvásárhelyen és Segesváron is kamarazene koncerteket tartanak az idei Tiberius Fesztivál keretében, de a rangos esemény túllépi Maros megye határait, egyes programpontjai Kolozsváron és Besztercében zajlanak.

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November 8. és 15. között több helyszínen rendezik meg a 20. Tiberius Fesztivált. Az esemény legkiemelkedőbb koncertje 12-én, csütörtökön 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében lesz, amelyen Christian Lindberg svéd harsonaművész vezényel, és harsonaszólistaként is fellép. Zongorán Székely Attila (Németország) játszik, közreműködik a Tiberius kamaraegyüttes.

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November 10-től, keddtől 12-éig, csütörtökig a segesvári városházán is lesznek koncertek naponta 18 órától a helyi Gaudeamus Alapítvánnyal társszervezésben, a belépés ingyenes.

A rangos rendezvénysorozat idén túllépi a megye határait, egyes programpontjai Kolozsváron és Besztercében zajlanak.

A részletes program megtalálható az esemény Facebook-oldalán.