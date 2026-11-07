Átalakítaná a kormány a földgázár-támogatást

Fotó: Borbély Fanni
Az energiaügyi minisztérium átalakítaná a rászoruló fogyasztók támogatási rendszerét, és fokozatosan készítené elő a földgázpiac liberalizálását – jelentette ki szombaton Csernavodán Dumitru Chisăliță.
Az energiaügyi miniszter szerint a tárca a többi érintett intézménnyel egyeztet arról, hogy milyen jövedelmi feltételek alapján járjon támogatás, és mekkora legyen az összege. Chisăliță elmondta, hogy ehhez pontos nyilvántartást kell készíteni a rászoruló fogyasztókról, mert
A miniszter hangsúlyozta, hogy a földgázpiacot nem lehet néhány hónap alatt liberalizálni. Szerinte fokozatos átmenetre és köztes intézkedésekre van szükség, hogy a változás ne hirtelen terhelje meg a fogyasztókat.
Casian Nițulescu energiaügyi államtitkár közölte, hogy a vizsgált lehetőségek között szerepel a jelenlegi, év végén lejáró támogatási rendszer meghosszabbítása és átalakítása is – írja az Agerpres.
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