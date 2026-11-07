Nem kapcsolták be az övet, vagy túl gyorsan hajtottak – több mint 1500 bírságot szabtak ki

Több mint 1500 bírságot szabtak ki az október 26. és november 1-je közötti héten az autópálya-rendőrök, főként a biztonsági öv használatának elmulasztása és gyorshajtás miatt.

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A Román Rendőrség szombati tájékoztatása szerint az egy hét alatt 1568 szabálysértési bírságot szabtak ki. Ezek közül 192-t a biztonsági öv használatának elmulasztása, 122-t gyorshajtás miatt.

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Az ellenőrzések során 72 jogosítványt és 173 forgalmi engedélyt vontak be, emellett tíz közlekedési bűncselekményt állapítottak meg – ismerteti az Agerpres.