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Újraindíthatják a cernavodai atomerőmű 2-es blokkját is

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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Ha a Duna vízszintje még legalább 10–15 centiméterrel emelkedik, elképzelhető a csernavodai atomerőmű 2-es blokkjának újraindítása is – közölte szombati csernavodai látogatásakor Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter.

Székelyhon

2026. november 07., 14:032026. november 07., 14:03

Az erőmű igazgatója, Romeo Urjan elmondta, hogy a Duna vízszintje a térségben jelenleg 2,08 méter, ami elegendő az 1-es reaktor működéséhez.

A 2-es blokk újraindításáról a hétfői vízállás, a hidrológiai előrejelzés és az 1-es blokk működésének hatása alapján döntenek

– magyarázta.

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Chisăliță szerint biztatóak a kilátások. Hangsúlyozta, hogy a pénteken ismét hálózatra kapcsolt 1-es reaktor teljes kapacitásának elérése csökkenti Románia villamosenergia-importját, különösen az esti órákban.

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Az 1-es blokkot július 28-án állították le a Duna alacsony vízhozama miatt, a 2-est pedig augusztus közepén kapcsolták le a hálózatról.

Niculescu: csökkentenénk Románia energiafüggőségét

Az energiaforrások diverzifikálásával, a tárolókapacitások bővítésével, a villamosenergia-hálózat és a regionális összeköttetések fejlesztésével, valamint a Neptun Deep földgázprojekt révén csökkentené a kormány Románia energiafüggőségét – jelentette ki szombaton Luca Niculescu.

A cernavodai atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta, hogy

a kormány elsődleges célja az ország energiaellátásának biztonsága, és minél nagyobb előrelépést szeretne elérni az energiafüggetlenség felé.

Niculescu szerint az energiatárolási kapacitások már idén bővültek, és jövőre további jelentős fejlesztések várhatók. Kiemelte a villamosenergia-hálózat és a regionális interkonnektorok fejlesztésének jelentőségét is, valamint a Neptun Deep beruházást, amelytől szintén az ellátásbiztonság javulását várja a kormány.

A miniszterelnök az atomerőmű 1-es blokkjának újraindítása alkalmából látogatott Csernavodára.

Belföld Gazdaság
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