Újraindíthatják a cernavodai atomerőmű 2-es blokkját is

Ha a Duna vízszintje még legalább 10–15 centiméterrel emelkedik, elképzelhető a csernavodai atomerőmű 2-es blokkjának újraindítása is – közölte szombati csernavodai látogatásakor Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter.

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Az erőmű igazgatója, Romeo Urjan elmondta, hogy a Duna vízszintje a térségben jelenleg 2,08 méter, ami elegendő az 1-es reaktor működéséhez.

A 2-es blokk újraindításáról a hétfői vízállás, a hidrológiai előrejelzés és az 1-es blokk működésének hatása alapján döntenek

– magyarázta.

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Chisăliță szerint biztatóak a kilátások. Hangsúlyozta, hogy a pénteken ismét hálózatra kapcsolt 1-es reaktor teljes kapacitásának elérése csökkenti Románia villamosenergia-importját, különösen az esti órákban.

korábban írtuk Újraindították a cernavodai atomerőművet Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.

Az 1-es blokkot július 28-án állították le a Duna alacsony vízhozama miatt, a 2-est pedig augusztus közepén kapcsolták le a hálózatról.

Niculescu: csökkentenénk Románia energiafüggőségét

Az energiaforrások diverzifikálásával, a tárolókapacitások bővítésével, a villamosenergia-hálózat és a regionális összeköttetések fejlesztésével, valamint a Neptun Deep földgázprojekt révén csökkentené a kormány Románia energiafüggőségét – jelentette ki szombaton Luca Niculescu.

A cernavodai atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta, hogy