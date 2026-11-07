Újraindíthatják a cernavodai atomerőmű 2-es blokkját is

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Ha a Duna vízszintje még legalább 10–15 centiméterrel emelkedik, elképzelhető a csernavodai atomerőmű 2-es blokkjának újraindítása is – közölte szombati csernavodai látogatásakor Dumitru Chisăliță energiaügyi miniszter.
Az erőmű igazgatója, Romeo Urjan elmondta, hogy a Duna vízszintje a térségben jelenleg 2,08 méter, ami elegendő az 1-es reaktor működéséhez.
– magyarázta.
Chisăliță szerint biztatóak a kilátások. Hangsúlyozta, hogy a pénteken ismét hálózatra kapcsolt 1-es reaktor teljes kapacitásának elérése csökkenti Románia villamosenergia-importját, különösen az esti órákban.
Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.
Az 1-es blokkot július 28-án állították le a Duna alacsony vízhozama miatt, a 2-est pedig augusztus közepén kapcsolták le a hálózatról.
Az energiaforrások diverzifikálásával, a tárolókapacitások bővítésével, a villamosenergia-hálózat és a regionális összeköttetések fejlesztésével, valamint a Neptun Deep földgázprojekt révén csökkentené a kormány Románia energiafüggőségét – jelentette ki szombaton Luca Niculescu.
A cernavodai atomerőműben tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta, hogy
Niculescu szerint az energiatárolási kapacitások már idén bővültek, és jövőre további jelentős fejlesztések várhatók. Kiemelte a villamosenergia-hálózat és a regionális interkonnektorok fejlesztésének jelentőségét is, valamint a Neptun Deep beruházást, amelytől szintén az ellátásbiztonság javulását várja a kormány.
A miniszterelnök az atomerőmű 1-es blokkjának újraindítása alkalmából látogatott Csernavodára.
Több mint 1500 bírságot szabtak ki az október 26. és november 1-je közötti héten az autópálya-rendőrök, főként a biztonsági öv használatának elmulasztása és gyorshajtás miatt.
Átfogó közúti ellenőrzésekre lehet számítani novemberben Hargita megyében: a rendőrök a személyszállításra vonatkozó szabályok betartását, a járművek műszaki állapotát, a téli felszerelések meglétét és a közlekedési szabályok betartását is vizsgálják.
Az év első kilenc hónapjában 100 975 új vállalkozást jegyeztek be Romániában, 8,94 százalékkal kevesebbet, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal (ONRC) szombaton közzétett adataiból.
Fagyos reggelre ébredtek szombaton Székelyföld lakói: Csíkszeredában mínusz 8,3 Celsius-fokot mértek, de a térség több településén is jócskán fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.
Nyilatkozatban tiltakozik a romániai kistelepülések tervezett összevonása ellen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A dokumentumot az 1500-nál kevesebb lakosú helységek RMDSZ-es elöljárói fogadták el pénteken Torockón.
November 6-tól új szabályok vonatkoznak a motorosokra: a motorosok bizonyos feltételekkel a buszsávot is használhatják, az álló autósor mellett szűk keretek között előzhetnek is.
A lakások piaci értékén alapuló ingatlanadót nem vezetik be 2027-től – jelentette ki pénteken Románia pénzügyminisztere.
Újraindították a cernavodai atomerőművet pénteken – számol be a profit.ro gazdasági hírportál.
Országos botrányt váltott ki egy járókelő által készített fotó, amelyen az látható, hogy egy trikolórban hordják a zöldhulladékot a Suceava megyei Bosanci községben. Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, a polgármester pedig elnézést kért.
Luca Niculescu miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett a kormány oktatási, ifjúsági, képességfejlesztési, foglalkoztatási és szociálpolitikai prioritásairól.
szóljon hozzá!