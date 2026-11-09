Belehalt sérüléseibe a krakkói lövöldözés elkövetője

Meghalt a kórházban a szombati krakkói lövöldözés elkövetője, aki hat emberrel végzett a lengyel város központjában – közölte hétfő hajnalban a lengyel rendőrség.

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Az MTI közlése szerint a Kis-lengyelországi Vajdasági Rendőr-főkapitányság az X közösségi oldalon közölte, hogy

a fegyveres a kórházban hunyt el.

A krakkói lőfegyveres támadásban öt külföldi sérült meg, később megerősítették, hogy a hat halálos áldozat között két külföldi – egy brit és egy osztrák állampolgár – van.

Kosowski vasárnap reggeli sajtóértekezletén elmondta: a sérültek között vannak lengyel, brit, német orosz, osztrák és portugál állampolgárok. A szóvivő megerősítette a korábbi információt is, miszerint a halálos áldozatok egyike brit állampolgár.

A sérültek között van az a két rendőr is, aki ártalmatlanította az elkövetőt, aki több műtéten is átesett a merényletet követően.

korábban írtuk Krakkói lövöldözés: holttesteket találtak az elkövető otthonában Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő szombat esti sajtóértekezletén.

A meggyilkoltak között volt három lengyel nő, akiknek az életkora 61, 47 és 53 év volt, továbbá egy 50 éves lengyel férfi, egy 32 éves brit férfi és egy 51 éves osztrák nő.

A dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városának egyik lakótelepén, a merénylő otthonában szombaton végzett házkutatás során