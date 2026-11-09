Belehalt sérüléseibe a krakkói lövöldözés elkövetője

Fotó: Agerpres/EPA
Meghalt a kórházban a szombati krakkói lövöldözés elkövetője, aki hat emberrel végzett a lengyel város központjában – közölte hétfő hajnalban a lengyel rendőrség.
Az MTI közlése szerint a Kis-lengyelországi Vajdasági Rendőr-főkapitányság az X közösségi oldalon közölte, hogy
A krakkói lőfegyveres támadásban öt külföldi sérült meg, később megerősítették, hogy a hat halálos áldozat között két külföldi – egy brit és egy osztrák állampolgár – van.
A szombati támadásban
Kosowski vasárnap reggeli sajtóértekezletén elmondta: a sérültek között vannak lengyel, brit, német orosz, osztrák és portugál állampolgárok. A szóvivő megerősítette a korábbi információt is, miszerint a halálos áldozatok egyike brit állampolgár.
A sérültek között van az a két rendőr is, aki ártalmatlanította az elkövetőt, aki több műtéten is átesett a merényletet követően.
Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő szombat esti sajtóértekezletén.
A meggyilkoltak között volt három lengyel nő, akiknek az életkora 61, 47 és 53 év volt, továbbá egy 50 éves lengyel férfi, egy 32 éves brit férfi és egy 51 éves osztrák nő.
A dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városának egyik lakótelepén, a merénylő otthonában szombaton végzett házkutatás során
A rendőrség vasárnap reggel megerősítette: az áldozatok a merénylő szülei és testvére, akik lőtt sebekbe haltak bele.
A lakásban találtak és lefoglaltak hét lőfegyvert. Korábbi, hivatalosan meg nem erősített értesülések szerint a merénylő, valamint az apja is egy lövészklub tagjai voltak, és fegyvertartási engedéllyel rendelkeztek.
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