Lakóház gyulladt ki Maros megyében, a szomszédos házra is átterjedt a tűz

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két egymás mellett álló lakóházban is tűz ütött ki vasárnap este Vármezőn, miután a lángok az egyik épületről átterjedtek a másikra.
2026. november 09., 08:312026. november 09., 08:31
2026. november 09., 08:412026. november 09., 08:41
A Maros megyei tűzoltókat este 11 óra körül riasztották a Fő utcába.
A szovátai hivatásos tűzoltók a nyárádremetei önkéntes tűzoltókkal közösen avatkoztak be, két tűzoltóautóval.
A tüzet sikerült eloltani, senki nem sérült meg – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
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