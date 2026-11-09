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Lakóház gyulladt ki Maros megyében, a szomszédos házra is átterjedt a tűz

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Két egymás mellett álló lakóházban is tűz ütött ki vasárnap este Vármezőn, miután a lángok az egyik épületről átterjedtek a másikra.

Székelyhon

2026. november 09., 08:312026. november 09., 08:31

2026. november 09., 08:412026. november 09., 08:41

A Maros megyei tűzoltókat este 11 óra körül riasztották a Fő utcába.

Az egyik házban mintegy 80 négyzetméteren tombolt a tűz, a másik épület tetőszerkezete kapott lángra.

A szovátai hivatásos tűzoltók a nyárádremetei önkéntes tűzoltókkal közösen avatkoztak be, két tűzoltóautóval.

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A tüzet sikerült eloltani, senki nem sérült meg – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Maros megye Marosszék Tűzeset
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