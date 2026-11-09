Az 1956-os forradalomra emlékeznek a Tudász vetélkedőn

Az 1956-os forradalom 70. évfordulója jegyében rendezik meg november 10-én a 42. Tudász műveltségi vetélkedő székelyföldi szakaszát Székelyudvarhelyen. A diákok ezúttal is rendhagyó elemekkel gazdagított feladatokban mérik össze tudásukat.

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A versenyt kedden 13 órától szervezik meg a székelyudvarhelyi Ifjúsági Házban. A tavaszi helyi szakaszról továbbjutó három székelyudvarhelyi iskola – a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium, a Benedek Elek Peadgógiai Líceum és a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola – háromfős csapatai mellett a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a segesvári Mircea Eliade Líceum és a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium versenyzői is részt vesznek a vetélkedőn.

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A kérdéseket ezúttal is mozis formában teszik fel, a diákokat pedig színjátszó feladatok is várják. A verseny során többek között