Jogosítvány nélkül vezetett, elkapták

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Fotó: Tuchiluș Alex
Gépjárművezetői engedély nélkül vezetett az a 45 éves szentábrahámi férfit, akit szombaton megállítottak a rendőrök.
A Hargita megyei rendőrség sajtóirodájától kapott tájékoztatás szerint szombaton 17.30 körül a székelykeresztúri városi rendőrség munkatársai egy 45 éves, szentábrahámi férfit állítottak meg és igazoltattak, aki a község területén személygépkocsit vezetett.
Az adatbázisokban végzett ellenőrzések során kiderült, hogy
A rendőrök büntetőeljárást indítottak jogosítvány nélküli járművezetés bűncselekményének gyanúja miatt.
Vasárnap légi közúti ellenőrzéseket tartanak Hargita megyében, így érdemes betartani a forgalmi szabályokat.
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