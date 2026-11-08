Krakkói lövöldözés: holttesteket találtak az elkövető otthonában

Fotó: Piotr Polak/Agerpres/EPA
Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő szombat esti sajtóértekezletén.
2026. november 08., 09:552026. november 08., 09:55
2026. november 08., 10:012026. november 08., 10:01
Donald Tusk a lövöldözés után válságstábot hívott össze Krakkóban az illetékes miniszterek és a biztonsági szolgálatok vezetőinek részvételével – számolt be az MTI.
A miniszterelnök elmondta, házkutatást tartottak a merénylő otthonában, a dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városában. Sok jel arra utal, hogy a házban talált halottak az elkövető közvetlen családtagjai lehetnek – mondta.
Andrzej Fijolek, a rendőrfőkapitányság szóvivője később a PAP hírügynökséggel közölte,
Szombat délután hat ember meghalt és tizenöten megsérültek, amikor egy 24 éves lengyel állampolgárságú férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén. Az elkövetőt meglőtték, elfogták és kórházba szállították.
Hat ember életét vesztette, és tizenöten megsérültek szombat délután, amikor egy fegyveres férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén – közölték a lengyel hatóságok.
Marek Boron lengyel rendőrfőkapitány a válságstáb ülésén közölte,
A lengyel külügyminisztérium tudatta, a sérültek között van egy 74 éves portugál állampolgárságú nő. A varsói orosz nagykövetség szerint egy orosz állampolgár is megsebesült.
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Minden jel arra utal, hogy nagyon radikális nézeteket vallott és szélsőjobboldali ideológiák megszállottja volt az a férfi, aki szombat délután vaktában lövöldözni kezdett Krakkó főterén, és megölt hat embert – jelentette be szombat este Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter.
A tárcavezető azt is közölte, hogy a támadásban négy nő és két férfi halt meg, és megerősítette, hogy
Méltatta a rendőrség és a mentők gyors fellépését. Közlése szerint a rendőrök a bejelentés után három perccel már leadták az első lövéseket a támadóra, és gyors reagálásukkal elejét vették egy még nagyobb vérengzésnek. A tűzoltók és a mentők is három percen belül a helyszínen voltak – tette hozzá.
Kierwinski elmondta: a sebesültek száma 16-ra emelkedett. Őket kórházban ápolják, öt külföldi állampolgár van köztük.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en a Krakkóban élők elleni terrortámadásnak nevezte az esetet. Azt írta: a támadó nem katona, és nem is volt soha köze a hadsereghez.
Andrzej Fijolek rendőrfőkapitány a TVN24 televíziónak nyilatkozva arról számolt be, hogy
A férfinak, aki a délkelet-lengyelországi Szentkereszt vajdaságban lakik, korábban nem volt semmiféle rendőrségi ügye – tette hozzá.
Katarzyna Cislo, a krakkói rendőrség szóvivője elmondta:
A rendőrökkel folytatott tűzharcban még azt követően is adott le lövéseket, hogy ő maga megsebesült..
Hat ember életét vesztette, és tizenöten megsérültek szombat délután, amikor egy fegyveres férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén – közölték a lengyel hatóságok.
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