Óriási lottónyereményt bukott el egy kínai férfi, mert lekéste a beváltási határidőt

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Fotó: Pixabay
Több mint 11 millió jüanos (majdnem nyolcmillió lejes) lottónyereményét veszítette el egy kínai férfi, mert két nappal lekéste a beváltási határidőt. A férfi hiába fordult bírósághoz, keresetét elutasították, és több mint 88 ezer jüan (közel 63 ezer lej) perköltséget is fizetnie kellett – írja az MTI a kínai állami média jelentésére hivatkozva.
2026. november 03., 10:452026. november 03., 10:45
2026. november 03., 10:452026. november 03., 10:45
A csak Huangként azonosított férfi 2019 novemberében 32 jüanért (mintegy 23 lejért) vásárolt lottószelvényt, amellyel 11,13 millió jüant (mintegy nyolcmillió lejt) nyert, amit hatvan napja lett volna átvenni, de
A férfi a lottóárusító helytől igazolást szerzett arról, hogy ott vásárolta a nyertes szelvényt, majd a dokumentummal és a szelvénnyel együtt jelentkezett a lottóközpontnál. A központ azonban a határidő túllépésére hivatkozva megtagadta a nyeremény kifizetését.
Huang ezt követően beperelte a lottóközpontot, arra hivatkozva, hogy a szelvényen nem tüntették fel a 60 napos beváltási határidőt, és a sorsolásra, illetve a nyeremény átvételére vonatkozó információk is hiányoztak róla. Keresetében a teljes nyereményösszeg kifizetését, valamint a késedelem miatt keletkezett kamatveszteség megtérítését követelte.
A lottóközpont a bíróság előtt azzal védekezett, hogy a sorsolás eredményéről szóló hivatalos közlemény egyértelműen tartalmazta a hatvannapos határidőt. Hozzátette, hogy
A bíróság megállapította, hogy a férfi tisztában volt a határidővel, amit a lottóközpont ügyfélszolgálatával folytatott telefonbeszélgetése is bizonyított. A hívás során ugyanis maga közölte, hogy két nappal lekéste a nyeremény átvételét, mert korábban nem találta a szelvényét.
A bíróság szerint a lottóközpont eleget tett tájékoztatási kötelezettségének, a határidő elmulasztásáért pedig a szelvény tulajdonosa volt felelős. A kínai szabályozás értelmében a határidőn belül át nem vett lottónyereményeket közérdekű célokat szolgáló alapba helyezik át.
A keddi beszámoló szerint a férfi az elsőfokú ítélet ellen nem fellebbezett, és a több mint 88 ezer jüanos (közel 63 ezer lejes) perköltséget is kifizette.
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