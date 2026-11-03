Óriási lottónyereményt bukott el egy kínai férfi, mert lekéste a beváltási határidőt

Több mint 11 millió jüanos (majdnem nyolcmillió lejes) lottónyereményét veszítette el egy kínai férfi, mert két nappal lekéste a beváltási határidőt. A férfi hiába fordult bírósághoz, keresetét elutasították, és több mint 88 ezer jüan (közel 63 ezer lej) perköltséget is fizetnie kellett – írja az MTI a kínai állami média jelentésére hivatkozva.

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A csak Huangként azonosított férfi 2019 novemberében 32 jüanért (mintegy 23 lejért) vásárolt lottószelvényt, amellyel 11,13 millió jüant (mintegy nyolcmillió lejt) nyert, amit hatvan napja lett volna átvenni, de

a nyertes szelvény elkallódott, és csak 2020 januárjában került elő, két nappal a határidő lejárta után.

A férfi a lottóárusító helytől igazolást szerzett arról, hogy ott vásárolta a nyertes szelvényt, majd a dokumentummal és a szelvénnyel együtt jelentkezett a lottóközpontnál. A központ azonban a határidő túllépésére hivatkozva megtagadta a nyeremény kifizetését.

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Huang ezt követően beperelte a lottóközpontot, arra hivatkozva, hogy a szelvényen nem tüntették fel a 60 napos beváltási határidőt, és a sorsolásra, illetve a nyeremény átvételére vonatkozó információk is hiányoztak róla. Keresetében a teljes nyereményösszeg kifizetését, valamint a késedelem miatt keletkezett kamatveszteség megtérítését követelte.

A lottóközpont a bíróság előtt azzal védekezett, hogy a sorsolás eredményéről szóló hivatalos közlemény egyértelműen tartalmazta a hatvannapos határidőt. Hozzátette, hogy