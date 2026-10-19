Hogyan tehették franciák ezt Franciaországgal? Dühöt és szégyent érez Macron

Fotó: Mohammed Badra/EPA/Agerpres
Emmanuel Macron szerint Franciaországban a szégyenérzet és düh uralkodik amiatt, hogy a középiskolákban hetekig tartó megmozdulásokat követően a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulást zavargások és fosztogatások kísérték országszerte.
2026. október 19., 09:072026. október 19., 09:07
2026. október 19., 09:082026. október 19., 09:08
„Mindannyian dühöt és szégyent érzünk ma este” – mondta a köztársasági elnök vasárnap este sugárzott tízperces televíziós beszédében. Emmanuel Macron elítélte „az ultrabaloldali csoportosulások” és „a hozzájuk csapodó számos bűnőző” általi „féktelen erőszakot” a francia városokban.
– idézi Emmanuel Macront az MTI.
„Ezeket a képeket látva mindannyian azt kérdezzük, hogyan tehették franciák ezt Franciaországgal” – fogalmazott az államfő, példaként említve
„Semmi sem igazolja, semmi sem magyarázza, semmi sem menti fel” ezeket a cselekményeket – mondta az elnök. Ugyanakkor soha nem szabad összekevernünk a jogos követeléseket támasztó tüntetőket azokkal, akik romboltak, rongáltak és fosztogattak – tette hozzá.
Az államfő átláthatóságot ígért a szombaton alkalmazott rendfenntartói stratégiával kapcsolatban, arra kérve a kormányt, és elsősorban Laurent Nunez belügyminisztert, hogy vonják le a tanulságokat, kijelentve, hogy egyértelmű válaszokat vár.
A francia nagyvárosok utcáin a pusztulás látványa fogadta vasárnap a járókelőket a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulás során történt erőszakos cselekmények és fosztogatások után.
A köztársasági elnök bejelentette, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök a következő napokban összehívja valamennyi politikai pártot, valamint a szakszervezeteket, a diákszervezeteket, az önkormányzati és a parlamenti képviselőket is, hogy megoldásokat találjanak a társadalmi követelésekre.
– jelentette be az államfő.
Emmanuel Macron felszólította a pártokat, a szakszervezeteket és a diákszervezeteket, hogy egyértelműen ítéljék el az erőszakot.
Miközben szombaton országszerte a sárgamellényesekből, középiskolásokból és egyetemistákból, valamint klímaaktivistákból és antifasisztákból álló menetekben százezrek tiltakoztak békésen a megélhetési problémáik miatt a rendőrség által engedélyezett és biztosított útvonalakon,
A francia Kereskedők és Forgalmazók Szövetsége szerint
a francia nagyvárosokban szombaton mintegy 1500 üzletet fosztottak ki.
A déli Marseille-ben a hatóságok több mint 30 ezer fosztogatót számoltak össze.
A belügyminisztérium vasárnapi esti összesítése szerint 2397 embert állítottak elő,
997 rendőr és csendőr sérült meg, közülük hét súlyosan.
A zavargások és a fosztogatások Franciaország két legnagyobb városában, Párizsban és Lyonban, vasárnap is folytatódtak, miközben a politikai elit magyarázatokat és felelősöket keresett a megmozdulást követő kaotikus állapotok miatt.
A városi erőszak elleni harcra specializálódott elitegységet a második egymást követő napon vetették be a hatóságok a fővárosban – közölték hivatalos források. A République téren és a környező utcákban avatkoztak be, ahol egész nap feszültség uralkodott: több száz, arcát eltakaró, feketébe öltözött kapucnis rendbontó összecsapott rendfenntartókkal, akik vízágyukkal és könnygázzal válaszoltak.
A hírtelevíziók által élőben közvetített zavargások során a környéken ismét megjelentek fosztogatók, akik élelmiszer- és ruházati boltok kirakatait betörték, és elvittek, amit találtak. Hasonló jelenetekről érkeztek hírek a közép-franciaországi Lyonból is.
A fél év múlva esedékes elnökválasztáson a felmérések szerint jelenleg legesélyesebbnek számító jelölt, Marine Le Pen a közösségi oldalain közzétett felvételen elítélte a kialakult „mély válságot”, amely szerinte „fenyegetést jelent a demokráciára”.
Párizsban Emmanuel Grégoire szocialista polgármester szerint „egész utcákat módszeresen feldúltak” a belvárosban, helyettese, Lamia El Aaraje pedig kiemelte:
Marseille polgármestere, a baloldali Benoît Payan pedig már szombat délelőtt a kormányt tette felelőssé a rombolásokért, amelyek már a tüntetések előtt elkezdődtek.
A francia nagyvárosok utcáin a pusztulás látványa fogadta vasárnap a járókelőket a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulás során történt erőszakos cselekmények és fosztogatások után.
Csatatérré változott a Milánó városközpontjában található Dóm tér, ahol tüntetők és rendőrök csaptak össze szombat délután.
Százezrek vettek részt szombaton a francia nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tiltakozásul az egykori sárgamellényesek és a diákok által meghirdetett felvonulásokon.
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