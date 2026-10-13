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Lövöldözésben halt meg egy ember az EP épületénél, egy másik helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

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Egy ember meghalt az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt keddre virradóan történt lövöldözésben, egy másik brüsszeli helyszínen intézkedő rendőrt lőttek fejbe, aki belehalt a sérüléseibe.

Székelyhon

2026. október 13., 11:182026. október 13., 11:18

Az RTL.info francia nyelvű belga hírportál tájékoztatása szerint a brüsszeli ügyészség kedd reggel megerősítette

  • a belga főváros Ixelles nevű kerületében – az Európai Parlament szomszédságában – történt, halálos áldozattal járó lövöldözést,

  • valamint beszámolt a brüsszeli Jette kerületben történt, egy rendőr halálát okozó támadásról.

A két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést – olvasható az MTI sajtószemléjében.

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A brüsszeli rendőr halálával járó, Jette-ben történt fegyveres összetűzéssel kapcsolatban elmondták, hogy

a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amikor a menekülő tolvajok leadták a halálos lövést. Tűzharc alakult ki, ami során egy rendőrt fejbe lőttek.

A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat, három lőfegyvert találtak az ellopott járműben.

„Éjjel 12.45 körül életét vesztette Jette-ben a brüsszeli rohamrendőrség (BAA) egyik rendőre. Lövést kapott, és a sérülés következtében meghalt” – idézte a brüsszeli ügyészség közleményét a hírportál.

Bernard Quintin belga belügyminiszter az X-en közzétett üzenetében azt írta: mélyen megrázta a brüsszeli rendőr tragikus halála. Az ügyészség vizsgálatot folytat az eset pontos körülményeinek teljes körű tisztázása érdekében. A felelősöknek a törvény teljes szigorával kell majd szembenézniük – tette hozzá a belga belügyi tárca vezetője.

Külföld
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