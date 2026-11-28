Vasárnap estig havazásra, hóviharokra, erős szélre és országszerte jelentős lehűlésre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton kiadott előrejelzése szerint.

Székelyhon 2026. november 28., 11:562026. november 28., 11:56

Moldvában vasárnap reggelig folytatódik a havazás, szombat délutántól pedig az ország déli részén is havazni fog.

A hóréteg vastagsága általában 5-15 centiméter lesz, de helyenként a 25 centimétert is meghaladhatja.

A déli és délkeleti országrészekben, valamint a Kárpátkanyar térségében óránként 50-70 kilométeres széllökésekre kell számítani.

A havazás és az erős szél miatt időnként hóviharok alakulnak ki,

és romlanak a látási viszonyok. Vasárnapra virradóra az ország nagy részén fagypont alá süllyed a hőmérséklet, Erdélyi keleti megyéiben mínusz 12 fok körüli hideg várható. Hirdetés Vasárnap az ország keleti, déli és középső részén napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, Moldva északi részén és a medencékben mínusz 6 fok körül alakulnak a maximumok. A meteorológusok szerint

a jövő hét közepéig szokatlanul hideg időre kell számítani.

Az ország északi, középső és keleti részén, valamint helyenként délen is kemény fagyok lesznek éjszaka és a reggeli órákban,

a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek általában mínusz 16 és mínusz 14 fok között alakulnak.