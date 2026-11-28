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Fotó: Olti Angyalka
Vasárnap estig havazásra, hóviharokra, erős szélre és országszerte jelentős lehűlésre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton kiadott előrejelzése szerint.
Moldvában vasárnap reggelig folytatódik a havazás, szombat délutántól pedig az ország déli részén is havazni fog.
A déli és délkeleti országrészekben, valamint a Kárpátkanyar térségében óránként 50-70 kilométeres széllökésekre kell számítani.
és romlanak a látási viszonyok. Vasárnapra virradóra az ország nagy részén fagypont alá süllyed a hőmérséklet, Erdélyi keleti megyéiben mínusz 12 fok körüli hideg várható.
Vasárnap az ország keleti, déli és középső részén napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, Moldva északi részén és a medencékben mínusz 6 fok körül alakulnak a maximumok. A meteorológusok szerint
Az ország északi, középső és keleti részén, valamint helyenként délen is kemény fagyok lesznek éjszaka és a reggeli órákban,
A nappali csúcsértékek mínusz 6 és plusz 4 fok között várhatók, a legtöbb régióban napközben is fagyni fog.
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