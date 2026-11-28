2026. november 26., csütörtök

Nem kötelező drágítani, Marosvásárhelyen mégis megtették

Több díj és illeték drágul január elsejétől Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy idén a kormány nem tette kötelezővé, hogy az infláció mértékével emeljék ezeket. Az emelésről, ami a Víkendtelepet is érinti, a helyi képviselő-testület döntött.