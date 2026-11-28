Fotó: Maros megyei rendőrség
A marosvásárhelyi rendőrséget pénteken késő este értesítette egy férfi arról, hogy 13 éves lánya, Fărcaș Alexandra önként távozott otthonról, és azóta nem tért haza.
2026. november 28., 11:532026. november 28., 11:53
2026. november 28., 12:062026. november 28., 12:06
Az eltűnt tinédzser körülbelül 150 centiméter magas, 50 kilogramm, hosszú, gesztenyebarna haja és barna szeme van.
A rendőrség arra kéri mindazokat, akiknek információjuk van a kislány hollétéről, vagy látták őt, hogy értesítsék a legközelebbi rendőrőrsöt, illetve hívják az egységes segélyhívó számot, a 112-t.
A házkutatások során a hatóságok több lőfegyvert és lőszert foglaltak le.
Bizonytalanná vált, hogy mennyit kell fizetni január elsejétől a szemétszállításért Marosvásárhelyen és környékén, miután pénteken a polgármesterek elutasították az Ecolect által javasolt árat. Jövő hétre egy újabb közgyűlést hívnak össze.
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