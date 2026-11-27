A román, magyar és német tannyelvű osztályok tanulói négy ismert karácsonyi dalt adtak elő a Színház téren
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely ünnepi hangulatot öltött: péntek este mintegy hatszáz gyermek közös énekével megnyílt a karácsonyi vásár, amely december 27-éig várja a látogatókat. A város ünnepi fényeit december 5-én kapcsolják fel, ahogy az előző években is.
Idén először már november végén megnyílt a karácsonyi vásár Marosvásárhelyen a Színház téren, hiszen eddig mindig csak decembertől nyitotta meg kapuit. No
ha az ünnepi kivilágítást még nem kapcsolták fel, és a karácsonyfák fényei sem gyulladtak fel, de különleges eseménnyel nyitották meg a vásárt: a város több tanintézete csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyen négy dalt, négy különböző nyelven énekelt el mintegy hatszáz gyermek – óvodástól középiskolásig.
Fotó: Haáz Vince
A Több száz hang, egy közös karácsony című projekt célja a téli ünnepek örömén kívül, a barátság és a közösség sokszínűségének ünneplése volt – írják az önkormányzat közleményében a szervezők.
A művészeti felkészítést Gențiana énekesnő, a marosvásárhelyi Gyermekpalota és a Művészeti Főgimnázium tanára koordinálta, Farkas-Kovács Timea énekesnő közreműködésével.
Fotó: Haáz Vince
A román, magyar és német tannyelvű osztályok tanulói négy ismert karácsonyi dalt adtak elő a Színház téren. Először az Am pornit cu colindatul című román dal csendült fel, majd ezt követte a Mennyből az angyal magyar nyelven, az O Tannenbaum című dal németül, aztán a Jingle Bellst angol nyelven énekelték el a gyerekek.
Fotó: Haáz Vince
Bár előzőleg minden tanuló megkapta a dalok szövegét, hogy begyakorolhassák,
A karácsonyi vásár november 27-e és december 27-e között lesz nyitva, több mint negyven kiállítóval és tizenöt ételt-italt kínáló árussal.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
A házkutatások során a hatóságok több lőfegyvert és lőszert foglaltak le.
Bizonytalanná vált, hogy mennyit kell fizetni január elsejétől a szemétszállításért Marosvásárhelyen és környékén, miután pénteken a polgármesterek elutasították az Ecolect által javasolt árat. Jövő hétre egy újabb közgyűlést hívnak össze.
Hókotrók, sószórók és rakodógépek állnak készenlétben Marosvásárhelyen, és város több pontján csúszásgátló anyagokat is kihelyeznek. A téli időszakban a hajléktalanok ellátására is nagy figyelmet fordítanak.
Ne tévesszen meg senkit a napsütés, a Kelemen-havasokban rendkívül hideg lesz a hosszú hétvégén – figyelmeztetnek a hegyimentők.
Lakókonténerekbe költöztetik a mikházi, szellemi sérülteket befogadó otthon lakóit, amíg az eddig használt épületeket felújítják és átalakítják. Korábban a sérültek elköltöztetését is tervezték, de erről részben lemondtak.
Jelentős anyagi károkat okozó és öt emberéletet is követelő tűzesetek voltak idén Maros megyében, szám szerint kétszáznegyven. A megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet az illetékesek.
Négy év munka után átadták a csejdi közösségi házat, ahol a Gyulafehérvári Caritas a falu 77 nehéz sorsú gyerekének biztosít majd felzárkóztatási és tanulási lehetőséget, illetve ételt. A házat külföldi és helyi támogatók segítségével építették fel.
Felállították Marosvásárhelyen, a Bolyai téren az óriás adventi koszorút, amelynél mind a négy adventi vasárnapon közös gyertyagyújtást tartanak. Az eseményeken különböző felekezetek képviselői hirdetnek igét, a programot ének, vers és tánc kíséri.
Több díj és illeték drágul január elsejétől Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy idén a kormány nem tette kötelezővé, hogy az infláció mértékével emeljék ezeket. Az emelésről, ami a Víkendtelepet is érinti, a helyi képviselő-testület döntött.
Helikopterről figyelik a közúti forgalmat a Maros megyei rendőrök a súlyos közlekedési balesetek megelőzése érdekében. Az akció során elsősorban a szabálytalanul előző gépkocsivezetők kiszűrésére összpontosítanak.
szóljon hozzá!