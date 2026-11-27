A román, magyar és német tannyelvű osztályok tanulói négy ismert karácsonyi dalt adtak elő a Színház téren

Marosvásárhely ünnepi hangulatot öltött: péntek este mintegy hatszáz gyermek közös énekével megnyílt a karácsonyi vásár, amely december 27-éig várja a látogatókat. A város ünnepi fényeit december 5-én kapcsolják fel, ahogy az előző években is.

Hajnal Csilla 2026. november 27., 20:572026. november 27., 20:57

Idén először már november végén megnyílt a karácsonyi vásár Marosvásárhelyen a Színház téren, hiszen eddig mindig csak decembertől nyitotta meg kapuit. No ha az ünnepi kivilágítást még nem kapcsolták fel, és a karácsonyfák fényei sem gyulladtak fel, de különleges eseménnyel nyitották meg a vásárt: a város több tanintézete csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyen négy dalt, négy különböző nyelven énekelt el mintegy hatszáz gyermek – óvodástól középiskolásig.

Fotó: Haáz Vince

A Több száz hang, egy közös karácsony című projekt célja a téli ünnepek örömén kívül, a barátság és a közösség sokszínűségének ünneplése volt – írják az önkormányzat közleményében a szervezők. A művészeti felkészítést Gențiana énekesnő, a marosvásárhelyi Gyermekpalota és a Művészeti Főgimnázium tanára koordinálta, Farkas-Kovács Timea énekesnő közreműködésével.

Fotó: Haáz Vince

A román, magyar és német tannyelvű osztályok tanulói négy ismert karácsonyi dalt adtak elő a Színház téren. Először az Am pornit cu colindatul című román dal csendült fel, majd ezt követte a Mennyből az angyal magyar nyelven, az O Tannenbaum című dal németül, aztán a Jingle Bellst angol nyelven énekelték el a gyerekek.

Fotó: Haáz Vince

Bár előzőleg minden tanuló megkapta a dalok szövegét, hogy begyakorolhassák,

a Mennyből az angyalt mégis kicsit halkabban sikerült előadni, mint a többi három dalt.

A karácsonyi vásár november 27-e és december 27-e között lesz nyitva, több mint negyven kiállítóval és tizenöt ételt-italt kínáló árussal.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince