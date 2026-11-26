Felállították Marosvásárhelyen, a Bolyai téren az óriás adventi koszorút, amelynél mind a négy adventi vasárnapon közös gyertyagyújtást tartanak. Az eseményeken különböző felekezetek képviselői hirdetnek igét, a programot ének, vers és tánc kíséri.

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2021 adventjén, a világjárvány idején került először óriás adventi koszorú a Bolyai térre. A kezdeményező Marosvásárhelyért Egyesület már akkor a négy történelmi magyar egyház képviselőit kérte fel a gyertyagyújtásokra. Idén is más-más felekezet képviselője hirdet igét vasárnaponként, az alkalmakat pedig ének, vers és tánc kíséri.

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„Amikor elképzeljük, milyen legyen a koszorú, ugyanúgy választunk, mint otthon, csak most minden marosvásárhelyi számára.