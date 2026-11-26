Minden vasárnap a Bolyai térre várják a marosvásárhelyieket. Archív
Fotó: Haáz Vince
Felállították Marosvásárhelyen, a Bolyai téren az óriás adventi koszorút, amelynél mind a négy adventi vasárnapon közös gyertyagyújtást tartanak. Az eseményeken különböző felekezetek képviselői hirdetnek igét, a programot ének, vers és tánc kíséri.
2021 adventjén, a világjárvány idején került először óriás adventi koszorú a Bolyai térre. A kezdeményező Marosvásárhelyért Egyesület már akkor a négy történelmi magyar egyház képviselőit kérte fel a gyertyagyújtásokra. Idén is más-más felekezet képviselője hirdet igét vasárnaponként, az alkalmakat pedig ének, vers és tánc kíséri.
„Amikor elképzeljük, milyen legyen a koszorú, ugyanúgy választunk, mint otthon, csak most minden marosvásárhelyi számára.
– mondta Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke.
Advent első vasárnapján Papp Noémi evangélikus lelkész prédikál
Fotó: Haáz Vince
November 29-én a hit gyertyáját Papp Noémi evangélikus lelkipásztor gyújtja meg rövid áhítat után. Szabó Előd énekel, Tollas Gábor színművész verset mond, fellép továbbá a Borsika Néptánccsoport két szólistája, Barabási Réka és Bíró Vivien.
A következő vasárnapokon az unitárius, református és római katolikus gyülekezetek képviselői szólalnak fel. A 16.30-kor kezdődő gyertyagyújtásokon meleg teával és házi mézeskaláccsal várják az érkezőket. Advent utolsó vasárnapján a cserkészek a betlehemi békelángot is elhozzák a Bolyai térre.
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