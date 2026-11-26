A marosvásárhelyi tanácsosok több szakigazgatóság díját 7,3 százalékkal megemelték
Fotó: Haáz Vince
Több díj és illeték drágul január elsejétől Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy idén a kormány nem tette kötelezővé, hogy az infláció mértékével emeljék ezeket. Az emelésről, ami a Víkendtelepet is érinti, a helyi képviselő-testület döntött.
2026. november 26., 16:572026. november 26., 16:57
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Pénzzel kapcsolatos döntések is született a novemberi marosvásárhelyi soros tanácsülésen, csütörtökön. Mint minden évben, idén is döntenie kellett a helyi képviselő-testületnek arról, hogy január 1-jétől milyen árakat és illetékeket alkalmaznak Marosvásárhelyen. Nemcsak a helyi adókról és illetékekről határoztak, hanem a szakigazgatóságok által alkalmazott díjakról, illetve a városhoz tartozó intézmények belépőiről is.
Idén a kormány lehetővé tette, hogy ne alkalmazzák a korábbi években kötelező intézkedést, amely szerint az infláció mértékével kell emelni a díjakat. Ennek ellenére
így azoknak, akik a főépítészi irodától engedélyeket váltanak ki, januártól nagyobb összeget kell befizetniük.
Míg az állatkert belépői nem drágulnak, a Víkendtelepen nő a felnőtt belépőjegy ára. Az első tervezet szerint az idei 30 lej helyett 45 lej szerepelt, de végül 35 lejre emelték a felnőttjegyet. A gyermekek és a nyugdíjasok továbbra is 15 lejért fürdőzhetnek.
A városi uszodában is emelik a belépődíjakat: a felnőttek januártól a mostani 25 lej helyett 30 lejt kell fizessenek a másfél órás úszásért. Új díjakat is bevezettek: aki a felnőttek számára kialakított relaxációs részleget szeretné használni, annak 60 lejt kell fizetnie.
Éves teniszbérletet is lehet váltani, 1500 lejért lehet használni a Víkendtelepen levő pályákat.
A tanácsosok arról is döntöttek, hogy az előző évek költségvetési többletéből húszmillió lejt felhasználnak az átmeneti pénzhiány fedezésére. Az ülésen több képviselő kérte, hogy ezt az összeget csakis a hatvan napnál régebbi számlák kifizetésére használja a városvezetés.
Öt év alatt kell törleszteniük a lakóknak a hőszigetelés rájuk eső részét – döntötték el csütörtökön a tanácsosok
Fotó: Haáz Vince
A csütörtöki tanácsülésen megszavazták többek között azt is, hogy
A tanácsosok fontosnak tartották kiemelni, hogy az európai uniós vagy kormányzati pénzekből végzett hőszigetelési munkálatok esetében a lakóknak, otthonuk nagyságának függvényében, 900–3500 lejt kell fizetniük, a csütörtöki döntés értelmében öt év alatt.
A tanácsülés visszanézhető a marosvásárhelyi városháza honlapján, ide kattintva.
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