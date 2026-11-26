Több díj és illeték drágul január elsejétől Marosvásárhelyen, annak ellenére, hogy idén a kormány nem tette kötelezővé, hogy az infláció mértékével emeljék ezeket. Az emelésről, ami a Víkendtelepet is érinti, a helyi képviselő-testület döntött.

Simon Virág 2026. november 26., 16:572026. november 26., 16:57 2026. november 26., 17:042026. november 26., 17:04

Pénzzel kapcsolatos döntések is született a novemberi marosvásárhelyi soros tanácsülésen, csütörtökön. Mint minden évben, idén is döntenie kellett a helyi képviselő-testületnek arról, hogy január 1-jétől milyen árakat és illetékeket alkalmaznak Marosvásárhelyen. Nemcsak a helyi adókról és illetékekről határoztak, hanem a szakigazgatóságok által alkalmazott díjakról, illetve a városhoz tartozó intézmények belépőiről is. Idén a kormány lehetővé tette, hogy ne alkalmazzák a korábbi években kötelező intézkedést, amely szerint az infláció mértékével kell emelni a díjakat. Ennek ellenére

a marosvásárhelyi tanácsosok több szakigazgatóság díját 7,3 százalékkal megemelték,

így azoknak, akik a főépítészi irodától engedélyeket váltanak ki, januártól nagyobb összeget kell befizetniük. Míg az állatkert belépői nem drágulnak, a Víkendtelepen nő a felnőtt belépőjegy ára. Az első tervezet szerint az idei 30 lej helyett 45 lej szerepelt, de végül 35 lejre emelték a felnőttjegyet. A gyermekek és a nyugdíjasok továbbra is 15 lejért fürdőzhetnek. Hirdetés A városi uszodában is emelik a belépődíjakat: a felnőttek januártól a mostani 25 lej helyett 30 lejt kell fizessenek a másfél órás úszásért. Új díjakat is bevezettek: aki a felnőttek számára kialakított relaxációs részleget szeretné használni, annak 60 lejt kell fizetnie. Éves teniszbérletet is lehet váltani, 1500 lejért lehet használni a Víkendtelepen levő pályákat. A kintlevőségeket törlesztik A tanácsosok arról is döntöttek, hogy az előző évek költségvetési többletéből húszmillió lejt felhasználnak az átmeneti pénzhiány fedezésére. Az ülésen több képviselő kérte, hogy ezt az összeget csakis a hatvan napnál régebbi számlák kifizetésére használja a városvezetés.

Öt év alatt kell törleszteniük a lakóknak a hőszigetelés rájuk eső részét – döntötték el csütörtökön a tanácsosok Fotó: Haáz Vince

A csütörtöki tanácsülésen megszavazták többek között azt is, hogy

azokban a hőszigetelt tömbházakban, ahol a lakók nem fizették ki a tízszázalékos önrészt, ezt az összeget több évre felosztják, és ez idő alatt kell befizetniük.