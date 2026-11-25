Első alkalommal szerepel a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a Times Higher Education rangsorában, amely azt méri, mennyire jók az egyetemek a több tudományterületet összekötő kutatásban. Romániából mindössze 14 intézmény került fel a listára.

Hajnal Csilla 2026. november 25., 20:072026. november 25., 20:07

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem első alkalommal került be a Times Higher Education (THE) interdiszciplináris tudományos rangsorába, amelynek 2027-es kiadásában a 601–800. helyezési sávban szerepel. A nemzetközi listát november 18-án tették közzé – áll az egyetem sajtóközleményében. A tudományterületek együttműködésén alapuló kutatásokat értékelő rangsor 2024-ben indult, a mostani, harmadik kiadásban 102 ország és térség 1058 felsőoktatási intézménye kapott helyezést.

Romániából mindössze 14 intézmény került fel a listára, ezek közül a Sapientia EMTE a 9. helyen áll.