Fotó: Gecse utcai Református Egyházközség saját archívuma
A négy adventi hétvégén szaxofonzene, jazz, népi muzsika, klasszikus zene, egyházi énekek, megzenésített versek, valamint gyermek- és családi koncertek is lesznek a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
Második alkalommal szerveznek Adventi hangoló címmel karácsonyváró koncertsorozatot a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.
A sorozat november 28-án 18 órakor az Erdélyi Szaxofonkvartett fellépésével indul, amely klasszikus és jazzátiratok mellett erdélyi szerzők számukra írt darabjait, valamint karácsonyi énekeket is megszólaltat. December 6-án, advent második vasárnapján a sepsiszentgyörgyi Mozsikácska zenekar gyermekdalokkal, megzenésített versekkel és saját szerzeményekkel várja a családokat, az óvodás és kisiskolás csoportokat is.
A koncertsorozat november 28-án 18 órától az Erdélyi Szaxofonkvartett fellépésével kezdődik
Fotó: Gecse utcai Református Egyházközség saját archívuma
Advent harmadik vasárnapján a debreceni Heit Lóri és Zenekara Fel, nagy örömre! című műsorában a népzenét és az egyházi énekeket kapcsolja össze. A sorozatot december 20-án Koszorus Krisztina (Koszika) és Szász Csaba zárja Fénydalok lélektől lélekig című koncertjével, amelyen régi magyar karácsonyi énekek, népdalok és saját szerzemények hangzanak el.
Minden koncert 18 órakor kezdődik. A belépés ingyenes, a fellépőknek perselyadományt szívesen fogadnak. További részletek az egyházközség Facebook-oldalán.
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