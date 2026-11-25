A négy adventi hétvégén szaxofonzene, jazz, népi muzsika, klasszikus zene, egyházi énekek, megzenésített versek, valamint gyermek- és családi koncertek is lesznek a marosvásárhelyi Gecse utcai református templomban.

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A sorozat november 28-án 18 órakor az Erdélyi Szaxofonkvartett fellépésével indul, amely klasszikus és jazzátiratok mellett erdélyi szerzők számukra írt darabjait, valamint karácsonyi énekeket is megszólaltat. December 6-án, advent második vasárnapján a sepsiszentgyörgyi Mozsikácska zenekar gyermekdalokkal, megzenésített versekkel és saját szerzeményekkel várja a családokat, az óvodás és kisiskolás csoportokat is.

Advent harmadik vasárnapján a debreceni Heit Lóri és Zenekara Fel, nagy örömre! című műsorában a népzenét és az egyházi énekeket kapcsolja össze. A sorozatot december 20-án Koszorus Krisztina (Koszika) és Szász Csaba zárja Fénydalok lélektől lélekig című koncertjével, amelyen régi magyar karácsonyi énekek, népdalok és saját szerzemények hangzanak el.

Minden koncert 18 órakor kezdődik. A belépés ingyenes, a fellépőknek perselyadományt szívesen fogadnak. További részletek az egyházközség Facebook-oldalán.