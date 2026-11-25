December második felétől biztosak lehetünk benne, hogy a hűtőpultokban frissként árult disznóhús garantáltan nem volt fagyasztva. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Rövidesen már nem kínálhatják friss húsként a kiolvasztott disznóhúst a boltokban – szigorítottak a szakhatóságok. Miért lesz ez hasznos a fogyasztók számára, és hogyan kedveznek az új elírások a rövid ellátási láncú disznóhús-kereskedelemnek?
Egyértelmű megkülönböztetést vezet be a friss és kiolvasztott sertéshúsok esetében a mezőgazdasági minisztérium, az élelmiszer-biztonsági hatóság és a fogyasztóvédelem közös szabályozása, amely csütörtökön jelent meg a Hivatalos Közlönyben, és harminc nappal azt követően, azaz éppen az ünnepek előtt lép alkalmazásba.
Az új szabályozás egyik fontos része, hogy
kötelezővé teszi a fagyasztott hús vágóhídról történő szállítási állapotának vagy az ország területére történő behozatali állapotának megőrzését,
és megtiltja a korábban fagyasztott hús visszavezetését hűtötthúsként az értékesítési körforgásba, beleértve a kiolvasztást, szeletelést vagy az újracsomagolás utáni állapotot is.
„Ez azt jelenti, nem történhet úgy, mint eddig, hogy kiolvasztják, feldarabolják és árusítják, mint friss húst.
tehát kicsontozniuk, szeletelniük és friss húsként árusítaniuk. A fagyasztott állapotban érkezett import disznóhúst porciózhatják fagyasztva, de porciózás után is fagyasztva kell tovább árusítaniuk. És ha kiolvasztották, akkor valamilyen feldolgozásra kerül a hús, tehát fűszerezik, füstölik stb.” – sorolta a tudnivalókat István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.
Mindeddig nem voltak ilyen szigorúak az előírások, így például az Argentínából fagyasztva érkezett, félbe vagy negyedekbe vágott sertéseket kiolvasztás után feldolgozták – kolbásznak, füstölt vagy pácolt húsnak stb. –, de az is gyakori volt, hogy felszeletelték, és friss hűtött húsként árusították. Ez utóbbi már nem történhet meg december második felétől – hangsúlyozta a megyei főállatorvos.
Arról, hogy a fogyasztók számára miért hasznos a szigorítás, István Róbert elmondta, a beltartalmi értékét tekintve nagy különbség lehet két hús között, még akkor is, ha egyformán frissek, de az egyik kiolvasztás után kerül felhasználásra, miközben a másik csak hűtve volt.
„Ahogy mi mondjuk, a húslé viszi magával a sok tápértéket. Nem mindegy, hogy a fogyasztó, aki bemegy a szupermarketbe, és vesz egy friss karajt, valóban frisset kap, vagy egy olyat, ami egy hat hónapja Argentínában vagy Spanyolországban fagyasztva tartott disznóból van, amit valamikor tavasszal vágtak le” – magyarázta István Róbert.
Az új előírások szerint a tartósító kezelésnek alá nem vetett, hűtött sertéshús eltarthatósága legfeljebb nyolc nap lehet az állat levágásától számítva. A hús kicsontozása, szeletelése vagy újracsomagolása nem járhat új szavatossági határidő megállapításával. A kereskedőknek
– hangsúlyozta a megyei élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője.
Az intézkedés a hazai sertésfarmoknak, feldolgozóknak is kedvez, ugyanis az azokból kikerülő friss, hűtött húsokat december második felétől már nem szoríthatják le a polcokról a távoli piacokról fagyasztva érkező, majd kiolvasztva frissként kínált konkurencia.
A cél, hogy a vágóhidakról frissen hozzák eladásra a húst. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
„Amikor a fogyasztó elmegy a hiper- vagy szupermarketbe, és látja, hogy friss disznóhúst árulnak, az azt jelenti, hogy az hűtött hús, nem volt fagyasztva, egyenesen a vágóhídról jön.
– tette hozzá.
A rövid ellátási láncú kereskedelemnek kedvez ez a szigorítás. A hosszú ellátási láncokban szinte lehetetlen betartani a nyolcnapos, frissességre vonatkozó szavatossági időt. Ezt eddig úgy tudták megoldani, hogy „csonttá fagyasztották a húsokat, és akkor lehetett felrakodni, lerakodni, tenni-venni, mert nem sürgetett az idő” – magyarázta a megyei főállatorvos.
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