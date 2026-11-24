Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden kiadott elsőfokú riasztásai értelmében havazás és hóviharok várhatók a nap folyamán a hegyekben, valamint heves széllökések az ország több régiójában, többek között a székelyföldi megyékben is.

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A szakemberek szerint kedd este 8 óráig a Déli- és a Keleti- Kárpátokban és az Erdélyi-szigethegységben enyhe havazás várható, azonban

a nagy sebességű, 60–90 kilométer/órás széllökések miatt hóviharok alakulhatnak ki.

Ugyanakkor a nap folyamán Erdély déli és keleti, Olténia nyugati és déli, Munténia délnyugati részében heves szél várható, a légmozgások sebessége elérheti az 50–70 kilométert óránként.

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A meteorológusok szerint ugyanakkor az ország többi részén is szeles lehet kedden az idő.

Az ANM kedden egy másik elsőfokú riasztást is kiadott, amely szerint kedd este 8 órától szerda reggel 8 óráig a Keleti-Kárpátokban és a Déli-Kárpátok keleti részében enyhe havazás és viharos szél várható.