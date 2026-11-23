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Fotó: Pinti Attila
Súlyos közúti baleset történt hétfőn este Suceava megyében, amelynek következtében egy 70 év körüli férfi életét vesztette. Az előzetes információk szerint egy juhászt üthetett el egy személygépkocsi.
2026. november 23., 22:562026. november 23., 22:56
2026. november 23., 22:562026. november 23., 22:56
Hétfőn este érkezett a segélyhívás a 112-re, a Suceava megyei baleset helyszínére pedig mentőszolgálati és katasztrófavédelmi egységeket riasztottak. A mentőegységek azonnal megkezdték az áldozatok állapotának felmérését,
A balesetben egy fiatal nő is megsérült, aki a személygépkocsiban utazott – a katasztrófavédelem közlésére hivatkozó román portálok szerint ő könnyebben sérült. A mentősök a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték.
Több román portál is a szemtanúk beszámolóira hivatkozva azt írta, hogy az autó vezetője megpróbálhatott kitérni az út mentén tartózkodó juhnyáj elől, hirtelen elránthatta a kormányt, és ekkor sodorhatta el a közelben tartózkodó férfit. A manővert követően a sofőr elveszíthette uralmát a jármű felett, az autó letért az úttestről, és az út menti területre sodródott.
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