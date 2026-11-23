Súlyos közúti baleset történt hétfőn este Suceava megyében, amelynek következtében egy 70 év körüli férfi életét vesztette. Az előzetes információk szerint egy juhászt üthetett el egy személygépkocsi.

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Hétfőn este érkezett a segélyhívás a 112-re, a Suceava megyei baleset helyszínére pedig mentőszolgálati és katasztrófavédelmi egységeket riasztottak. A mentőegységek azonnal megkezdték az áldozatok állapotának felmérését,

a 70 év körüli férfin azonban már nem tudtak segíteni, az egészségügyi személyzet halottnak nyilvánította.

A balesetben egy fiatal nő is megsérült, aki a személygépkocsiban utazott – a katasztrófavédelem közlésére hivatkozó román portálok szerint ő könnyebben sérült. A mentősök a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték.

Több román portál is a szemtanúk beszámolóira hivatkozva azt írta, hogy az autó vezetője megpróbálhatott kitérni az út mentén tartózkodó juhnyáj elől, hirtelen elránthatta a kormányt, és ekkor sodorhatta el a közelben tartózkodó férfit. A manővert követően a sofőr elveszíthette uralmát a jármű felett, az autó letért az úttestről, és az út menti területre sodródott.