Több mint 15 órája tart a brassópojánai szállodában kitört tűz oltása, a helyszínen több mint 100 tűzoltó dolgozik.

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A beavatkozáshoz Hargita megyéből is egy tűzoltóautót rendeltek,

Az intézkedésekre azért volt szükség, mert a közelben található, más turisztikai egységekhez tartozó vízforrások egy részét már felhasználták, így

Az erőforrások bővítésére továbbiegy tűzoltóautót vezényeltek a helyszínre a Dâmbovița megyei katasztrófavédelemtől.

a további oltáshoz biztosítani kell a megfelelő vízutánpótlást

– számol be Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség. A tűzoltók továbbra is a tűz fészkének behatárolásán és eloltásán dolgoznak.

korábban írtuk Székelyföldről is riasztottak tűzoltókat a brassópojánai szállodában kiütött tűzhöz – videóval Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, személyi sérülés nem történt. A lángokat korábban sikerült már megfékezniük a tűzoltóknak, a rejtett tűzfészkek felderítése és eloltása viszont továbbra is zajlik.