Fotó: Képernyőmentés/Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség
Több mint 15 órája tart a brassópojánai szállodában kitört tűz oltása, a helyszínen több mint 100 tűzoltó dolgozik.
2026. november 23., 13:382026. november 23., 13:38
2026. november 23., 14:342026. november 23., 14:34
A beavatkozáshoz Hargita megyéből is egy tűzoltóautót rendeltek,
Az erőforrások bővítésére továbbiegy tűzoltóautót vezényeltek a helyszínre a Dâmbovița megyei katasztrófavédelemtől.
Az intézkedésekre azért volt szükség, mert a közelben található, más turisztikai egységekhez tartozó vízforrások egy részét már felhasználták, így
– számol be Facebook-oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség. A tűzoltók továbbra is a tűz fészkének behatárolásán és eloltásán dolgoznak.
Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, személyi sérülés nem történt. A lángokat korábban sikerült már megfékezniük a tűzoltóknak, a rejtett tűzfészkek felderítése és eloltása viszont továbbra is zajlik.
Mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, de személyi sérülés nem történt.
Sikerült megfékezni a brassópojánai szállodatüzet, így már nem áll fenn a veszélye annak, hogy a lángok átterjednek a szomszédos épületekre – közölte hétfőn a Brassó megyei katasztrófavédelem (ISU).
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Mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, de személyi sérülés nem történt.
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