Fotó: Borbély Fanni
A benzin literenkénti ára 9 lej, a gázolajé pedig 10,5 lej alá csökkent, miután a piacvezető OMV Petrom hétfőn délben 7 banival mérsékelte az üzemanyagok árát. Utoljára négy jónappal ezelőtt, július végén tankolhattunk hasonló áron benzint.
2026. november 23., 13:482026. november 23., 13:48
2026. november 23., 13:492026. november 23., 13:49
A hétfői árcsökkentés nyomán a standard benzin literje a Petrom kutakon 8,99 lejbe kerül – derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból.
A hónap eleje óta a benzin literenkénti ára összesen 1,02 lejjel csökkent, így az elmúlt négy hónap legalacsonyabb szintjére süllyedt.
A standard gázolaj literenkénti ára a 7 banis csökkentés után a Petrom kutakon 10,44 lejre mérséklődött.
A hónap eleje óta a gázolaj literje 47 banival lett olcsóbb, így az ára szeptember közepe óta nem látott mélypontra csökkent.
A korábbiakhoz hasonlóan nagy valószínűséggel a többi vállalat is hasonló árváltoztatásokat hajt végre a nap folyamán.
A Versenytanács árösszehasonlító oldala szerint a hétfő kora délután érvényes benzinárak:
Petrom: 8,99 lej
Lukoil: 9,05 lej
OMV: 9,05 lej
Rompetrol: 9,06 lej
MOL: 9,12 lej
A gázolaj ára az alábbiak szerint alakul:
Petrom: 10,44 lej
OMV: 10,5 lej
Rompetrol: 10,51 lej
Lukoil: 10,52 lej
MOL: 10,57 lej
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