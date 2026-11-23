A benzin literenkénti ára 9 lej, a gázolajé pedig 10,5 lej alá csökkent, miután a piacvezető OMV Petrom hétfőn délben 7 banival mérsékelte az üzemanyagok árát. Utoljára négy jónappal ezelőtt, július végén tankolhattunk hasonló áron benzint.

Székelyhon 2026. november 23., 13:482026. november 23., 13:48 2026. november 23., 13:492026. november 23., 13:49

A hétfői árcsökkentés nyomán a standard benzin literje a Petrom kutakon 8,99 lejbe kerül – derül ki a Profit.ro által elemzett adatokból. A hónap eleje óta a benzin literenkénti ára összesen 1,02 lejjel csökkent, így az elmúlt négy hónap legalacsonyabb szintjére süllyedt.

Legutóbb július végén lehetett ennél olcsóbban tankolni a romániai töltőállomásokon.