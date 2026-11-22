Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.

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A tűz megfékezésén négy megye számos tűzoltóegysége dolgozik. Az első információk szerint senki sem rekedt az épületben – írja a G4Media hírportál.

A Brassó megyei katasztrófavédelem (ISU) tájékoztatása szerint a hatóságokat körülbelül este fél nyolckor riasztották a tűzeset miatt. A helyszínre