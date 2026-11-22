Fotó: Brassó megyei tűzoltóság
Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.
2026. november 22., 21:072026. november 22., 21:07
2026. november 22., 21:202026. november 22., 21:20
A tűz megfékezésén négy megye számos tűzoltóegysége dolgozik. Az első információk szerint senki sem rekedt az épületben – írja a G4Media hírportál.
A Brassó megyei katasztrófavédelem (ISU) tájékoztatása szerint a hatóságokat körülbelül este fél nyolckor riasztották a tűzeset miatt. A helyszínre
A megyei mentőszolgálat szintén részt vesz a beavatkozásban.
Összesen tizenegy tűzoltóautó, négy létrás jármű, műszaki mentő, beavatkozó teherautó, két SMURD elsősegélynyújtó egység és három megyei mentőszolgálati egység dolgozik a helyszínen.
Fotó: Brassó megyei tűzoltóság
A tűzoltók a lángok lokalizálásán és eloltásán kívül az emberek, valamint a szomszédos épületek védelméről is gondoskodnak.
A beavatkozás jelenleg is zajlik. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint senki sem tartózkodott a szálloda épületében a tűz keletkezésekor.
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