Fotó: Vaslui megyei mentőszolgálat
Betegszállítás közben szenvedett balesetet egy mentőautó szombaton este Vaslui megyében. A mentő, amely egy autósort előzött, hátulról nekiütközött egy másik személygépkocsinak, amely körültekintés nélkül hajtott ki a sorból. Az ütközés következtében a mentőápoló megsérült.
A baleset szombaton este történt Bârlad városának bejáratánál, ahol a Vaslui megyei mentőszolgálat egyik B2-es mentőautója összeütközött egy személygépkocsival.
„A mentőautó megkülönböztető fény- és hangjelzést használva a bârladi kórház felé tartott, hordágyán egy 43 éves férfivel, aki traktorbalesetben sérült meg.
– írja a News.ro hírportál a Vaslui megyei mentőszolgálat közlésére hivatkozva.
Az ütközés következtében az 51 éves mentőápoló mellkasi sérülést szenvedett, őt egy másik mentőautó vette át, majd a bârladi kórházba szállították.
A hordágyon fekvő beteg nem szenvedett további sérüléseket, de egy harmadik mentőegység is a helyszínre érkezett, hogy átvegye őt és folytassa a kórházba szállítását.
A mentőautóval ütköző személygépkocsiban senki sem sérült meg.
„A balesetben érintett mentőautó jelentős megrongálódott, működésképtelenné vált. Később autómentő szállította el egy szervizbe” – közölték még a mentőszolgálattól.
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