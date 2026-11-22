Betegszállítás közben szenvedett balesetet egy mentőautó szombaton este Vaslui megyében. A mentő, amely egy autósort előzött, hátulról nekiütközött egy másik személygépkocsinak, amely körültekintés nélkül hajtott ki a sorból. Az ütközés következtében a mentőápoló megsérült.

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„A mentőautó megkülönböztető fény- és hangjelzést használva a bârladi kórház felé tartott, hordágyán egy 43 éves férfivel, aki traktorbalesetben sérült meg.

A baleset szombaton este történt Bârlad városának bejáratánál, ahol a Vaslui megyei mentőszolgálat egyik B2-es mentőautója összeütközött egy személygépkocsival.

A mentőautó éppen egy autósort előzött, amikor hátulról nekiütközött egy másik személygépkocsinak, amely körültekintés nélkül hajtott ki a sorból”

– írja a News.ro hírportál a Vaslui megyei mentőszolgálat közlésére hivatkozva.

Az ütközés következtében az 51 éves mentőápoló mellkasi sérülést szenvedett, őt egy másik mentőautó vette át, majd a bârladi kórházba szállították.

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A hordágyon fekvő beteg nem szenvedett további sérüléseket, de egy harmadik mentőegység is a helyszínre érkezett, hogy átvegye őt és folytassa a kórházba szállítását.

A mentőautóval ütköző személygépkocsiban senki sem sérült meg.

„A balesetben érintett mentőautó jelentős megrongálódott, működésképtelenné vált. Később autómentő szállította el egy szervizbe” – közölték még a mentőszolgálattól.