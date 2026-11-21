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Fotó: Román Rendőrség
A Román Rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok osztályának rendőrei több mint tíz tonna pirotechnikai terméket foglaltak le a szeptember 21. és november 19. között végrehajtott akciók nyomán.
2026. november 21., 14:242026. november 21., 14:24
2026. november 21., 14:262026. november 21., 14:26
A rendőrség szombati közleménye szerint november 19-éig 584 akciót és ellenőrzést szerveztek, az akciók pedig 2027. január 4-éig folytatódnak országszerte. Az eddigi akciók során 179 büntetőeljárást indítottak 189 bűncselekmény miatt, és 177 személy ellen indítottak eljárást. Ugyanakkor 25 házkutatást végeztek – írja az Agerpres hírügynökség.
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A Román Rendőrség egy sor ajánlást is megfogalmazott az állampolgárok számára:
ne engedjék, hogy kiskorúak pirotechnikai cikkekhez jussanak, még akkor sem, ha azok kicsik és látszólag ártalmatlanok;
használatkor tartsák be a biztonsági távolságot, és kövessék a pirotechnikai cikkek csomagolásán szereplő utasításokat;
ne használják fel újra a megrongálódott vagy fel nem robbant pirotechnikai termékeket;
haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, ha illegális kereskedelmet vagy a pirotechnikai termékek nem rendeltetésszerű használatát észlelik.
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