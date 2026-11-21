A Román Rendőrség fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok osztályának rendőrei több mint tíz tonna pirotechnikai terméket foglaltak le a szeptember 21. és november 19. között végrehajtott akciók nyomán.

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A rendőrség szombati közleménye szerint november 19-éig 584 akciót és ellenőrzést szerveztek, az akciók pedig 2027. január 4-éig folytatódnak országszerte. Az eddigi akciók során 179 büntetőeljárást indítottak 189 bűncselekmény miatt, és 177 személy ellen indítottak eljárást. Ugyanakkor 25 házkutatást végeztek – írja az Agerpres hírügynökség.

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A rendőrök húsz pénzbírságot is kiróttak összesen több mint 54 ezer lej értékben, és