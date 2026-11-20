Felszámoltak egy családi bűnszervezetet, amelynek tagjai a gyanú szerint romániai nőket hamis szerelmi ígéretekkel csábítottak el, majd szállítottak kilenc európai országba szexuális kizsákmányolás céljából – közölte az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) pénteken.

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A hágai székhelyű uniós szervezet tájékoztatása szerint a román hatóságok által vezetett és az Europol támogatásával zajló nyomozásban Ausztria, Németország, Írország és az Egyesült Királyság bűnüldöző szervei vettek részt – írja az MTI.

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A gyanú szerint a román állampolgárokból álló, családi alapon működő bűnszervezet