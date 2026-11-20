Bíróság elé állítottak egy Kolozs megyei testvérpárt, akiket azzal vádolnak, hogy segítséget nyújtottak Emil Gânjnek, akit volt barátnője meggyilkolása miatt keresnek a hatóságok. A nyomozók szerint szállítást, élelmet és búvóhelyet biztosítottak számára két elszigetelt házban, annak ellenére, hogy tudták, keresi őt a rendőrség. Egyikük állítólag több mint kétszáz alkalommal beszélt telefonon a szökésben lévő férfival – számolnak be több központi hírportálon is.

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A nyomozati anyag szerint a két testvér segített Emil Gânjnek elrejtőzni a hatóságok elől: búvóhelyet, élelmet és szállítást biztosítottak számára. A testvérpár 47 éves tagját azzal vádolják, hogy 2024 áprilisa és 2025 februárja között a Kolozs megyei Avas (Oaș) falu közelében található házban adott neki menedéket. Másikuk körülbelül két hónapig bújtatta a szökevényt egy másik, elszigetelt házban, a szintén Kolozs megyei Bethlentanya (Poiana Frății) szélén – írja a Digi24 hírportál.

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Ám ekkor a Libertatea szerint egy másik ügyben keresték a hatóságok: 2024 februárjában Gânj féltékenységből bántalmazta és halálosan megfenyegette akkori élettársát. A nő feljelentést tett a rendőrségen, amely távoltartási végzést adott ki, Gânj azonban megszegte a végzésben foglaltakat. Emiatt 2024 februárjában előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellene.

Visszatérve a Kolozs megyei testvérpár bűnpártolási ügyére,