Fotó: Kristó Róbert
Bíróság elé állítottak egy Kolozs megyei testvérpárt, akiket azzal vádolnak, hogy segítséget nyújtottak Emil Gânjnek, akit volt barátnője meggyilkolása miatt keresnek a hatóságok. A nyomozók szerint szállítást, élelmet és búvóhelyet biztosítottak számára két elszigetelt házban, annak ellenére, hogy tudták, keresi őt a rendőrség. Egyikük állítólag több mint kétszáz alkalommal beszélt telefonon a szökésben lévő férfival – számolnak be több központi hírportálon is.
2026. november 20., 12:312026. november 20., 12:31
2026. november 20., 12:402026. november 20., 12:40
A nyomozati anyag szerint a két testvér segített Emil Gânjnek elrejtőzni a hatóságok elől: búvóhelyet, élelmet és szállítást biztosítottak számára. A testvérpár 47 éves tagját azzal vádolják, hogy 2024 áprilisa és 2025 februárja között a Kolozs megyei Avas (Oaș) falu közelében található házban adott neki menedéket. Másikuk körülbelül két hónapig bújtatta a szökevényt egy másik, elszigetelt házban, a szintén Kolozs megyei Bethlentanya (Poiana Frății) szélén – írja a Digi24 hírportál.
Ám ekkor a Libertatea szerint egy másik ügyben keresték a hatóságok: 2024 februárjában Gânj féltékenységből bántalmazta és halálosan megfenyegette akkori élettársát. A nő feljelentést tett a rendőrségen, amely távoltartási végzést adott ki, Gânj azonban megszegte a végzésben foglaltakat. Emiatt 2024 februárjában előzetes letartóztatási parancsot adtak ki ellene.
Visszatérve a Kolozs megyei testvérpár bűnpártolási ügyére,
A nyomozók szerint viszont mindkét férfi tudta, hogy Emil Gânjt keresi a rendőrség. Egyikük ráadásul több mint kétszáz telefonbeszélgetést folytatott vele. A két testvér nem ismerte el a bűnösségét, de bíróság elé állították őket az elkövető bújtatásának vádjával. A tordai bíróság 2027. január 14-én hozhat elsőfokú ítéletet az ügyben.
Mint ismert, 2026 májusában a Maros Megyei Törvényszék – távollétében – életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Emil Gânjt, azzal vádolva, hogy 2025. július 8-án több fejszecsapással megölte élettársát a Maros megyei Mezőméhesen, majd felgyújtotta az épületet, amelyben az áldozat tartózkodott.
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