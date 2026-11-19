Fotó: Pinti Attila
Nemzetközi elismerésben részesült Hargita megye: a BBC Travel a világ húsz legérdekesebb, 2027-ben felkeresésre érdemes úti célja közé választotta a térséget.
A rangos listán olyan helyszínek mellett szerepel, mint Madagaszkár, a francia Burgundia, az olasz Szardínia vagy az új-zélandi Christchurch. A BBC Travel november 11-én közzétett összeállítása olyan úti célokat ajánl az utazók figyelmébe, amelyek 2027-ben különleges élményeket kínálnak, miközben
A Hargita megyéről szóló bemutatásban Erdély kevésbé ismert, különleges arca tárul az olvasók elé. A térséget a medvejárta erdőkkel övezett, csendes falvak vidékeként mutatják be, amelynek egyik legfontosabb értéke a székely közösség élő kulturális és gasztronómiai öröksége.
az évszázadok alatt kialakult ételkészítési és tartósítási módszerekre, a füstölésre, savanyításra, sajtkészítésre, valamint az erdők és hegyvidékek kínálta alapanyagok felhasználására. Azt is megemlíti, hogy vidéken ma is használják a kaszát a szénamunkák során.
A BBC szerint ez kiváló lehetőség arra, hogy a látogatók a Drakula-történetekhez kapcsolódó sztereotípiákon túl megismerjék a térség konyháit, gazdaságait és hagyományos falusi vendégházait.
A bemutatás kitér az új Signature Dish, vagyis helyi jellegzetes ételeket népszerűsítő programra is, amely ötven reprezentatív helyi fogást mutat be. A kínálatban többek között a pityókás kenyér, a hegyi sajtok, az erdei gombák és a bogyós gyümölcsökből készült befőttek is helyet kapnak. A nemzetközi médium összeállításának célja, hogy
Hargita megye számára a BBC listájára való felkerülés fontos nemzetközi láthatóságot jelenthet, és újabb lehetőséget teremthet a térség turisztikai értékeinek népszerűsítésére.
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