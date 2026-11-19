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Fotó: Borbély Fanni
Eszméletlenül találtak rá egy 17 éves lányra csütörtök reggel Bukarest egyik úttestjén. A fiatalt nem sikerült megmenteni. A gyanú szerint egy kukásautó gázolta el, amelynek sofőrje azt állítja, nem vette észre az ütközést.
A bukaresti közlekedésrendészetet csütörtök reggel értesítették arról, hogy egy eszméletlen fiatal fekszik a Mihai Bravu sugárút úttestjén. A helyszínre érkező rendőrök egy 17 éves lányt találtak, akinek életét a kiérkező mentőegység már nem tudta megmenteni.
A News.ro hírügynökség hivatalos forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy
Igazságügyi források szerint a baleset 7 óra 31 perckor történt, a 112-es segélyhívó számra pedig öt perccel később érkezett bejelentés.
A rendőrök azonosították a hulladékszállító jármű 26 éves sofőrjét, aki a baleset után elhagyta a helyszínt. A férfi a nyomozóknak azt állította, hogy
A sofőrt alkohol- és drogtesztnek vetették alá, mindkét vizsgálat eredménye negatív volt. Ezt követően az Országos Igazságügyi Orvostani Intézetbe kísérték vérmintavételre, majd a közlekedésrendészet székhelyére szállítják kihallgatásra.
A rendőrség vizsgálja a halálos baleset pontos körülményeit.
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