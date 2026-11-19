Eszméletlenül találtak rá egy 17 éves lányra csütörtök reggel Bukarest egyik úttestjén. A fiatalt nem sikerült megmenteni. A gyanú szerint egy kukásautó gázolta el, amelynek sofőrje azt állítja, nem vette észre az ütközést.

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A bukaresti közlekedésrendészetet csütörtök reggel értesítették arról, hogy egy eszméletlen fiatal fekszik a Mihai Bravu sugárút úttestjén. A helyszínre érkező rendőrök egy 17 éves lányt találtak, akinek életét a kiérkező mentőegység már nem tudta megmenteni.

A News.ro hírügynökség hivatalos forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy