„Félek 2028-tól” – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan, aki szerint Romániának a következő években jelentős energiákat kell fordítania a biztonságra, miközben a társadalom túl sok időt vesztegetett el jelentéktelen ügyekre.

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Az államfő a digitális kormányzásról rendezett bukaresti konferencián arról beszélt, hogy milyen célokat kellene elérnie Romániának 2029-ig.

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„Nem szabad szem elől tévesztenünk a biztonsági helyzetet. Visszatekintve azt látom, hogy a saját energiám és a körülöttem dolgozók energiájának jelentős részét ez kötötte le, és valószínűleg a román állam energiájából is sokat fog felemészteni. Ez nem örvendetes, de elkerülhetetlen” – fogalmazott.

Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy